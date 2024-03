INVIATO CITTADINO Gran Tour della Ceramica classica italiana all’ex Borsa Merci

Inaugurazione al Centro Camerale “Galeazzo Alessi” di via Mazzini.

In mostra oggetti preziosi in rappresentanza dell’AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica). Opere uniche, realizzate a mano, secondo i principii stilistici e formali dell’artigianato artistico.

Si tratta di riedizioni di pezzi di valore storico o decorativi, ma anche oggetti di uso comune: dal Medioevo al Rinascimento, dal Liberty al moderno Design.

Gonfaloni dei Comuni schierati, accompagnati da componenti della rispettiva Polizia Municipale (per la Vetusta, fra gli altri, Cristina Piacenti, sempre presente in occasioni istituzionali).

Fa gli onori di casa l’assessore Gabriele Giottoli che propugna l’attuale Kermesse come proficuo superamento della logica frustrante dei campanili e sottolinea la premialità dell’aggregazione.

Ringrazia Paolo Mariotti, Alessandro Granieri, Maria Antonietta Taticchi, gli esponenti di Perugia in Centro che si sono mostrati motivati e collaborativi. Insomma: nell’ottica di superamento della logica autocentrata e concorrenziale che non giova a nessuno.

Gli fa eco Michele Toniaccini (accompagnato dal fido assessore alla cultura Piero Montagnoli) presente pure in veste di presidente di Strade della Ceramica. Riferisce di contatti anche all’estero per promuovere iniziative di successo come l’Uovo d’Artista che anche quest’anno si dipana per strade e piazze della Vetusta con pittura open air, in grado di suscitare curiosità e ammirazione.

Strade della Ceramica è nata nel 2018, ma si è già ritagliata un profilo di credibilità, grazie all’atteggiamento inclusivo sempre dimostrato. E alla forza di una illustre tradizione.

Filippo Stirati ha buon gioco nel citare la sua Gubbio che annovera mostri sacri come Mastro Giorgio, oltre al celebre lustro, cui tanto successo arrise nel Cinquecento e poi nell’Ottocento. Aggiungendo anche il bucchero, eredità del mondo etrusco.

A seguire, il vice sindaco di Umbertide, Annalisa Mierla, ha esaltato la sinergia che ha dato luogo a questa riuscita manifestazione, auspicandone la prosecuzione.

Parole raccolte dall’assessore al Comune di Città di Castello Rodolfo Braccalenti che ha speso termini di apprezzamento per questo felice incontro di storia, tradizione, collaborazione tra comunità sul piano artistico e civile.

A seguire, la visita alla mostra che presenta carattere di eccezionalità. Per varietà di soggetti, bellezza di manufatti, qualità di impostazione. Dovuta alla curatela del tris di Viola Emaldi, Anty Pansera e Jean Blanchaert.

Ingresso libero e gratuito. Da non perdere.

PS. Un degno catalogo avrebbe egregiamente accompagnato la mostra, rivelandosi indispensabile complemento.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)