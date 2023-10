INVIATO CITTADINO Giornata nazionale dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) a Palazzo Gallenga

“Essere giovani vuol dire anche occuparsi di questioni serie. Cominciamo a parlarne subito, per non trovarsi, da soli, a dover affrontare problemi più grandi di noi”.

Questo il senso del discorso rivolto dal rettore Unistra Valerio De Cesaris agli alunni delle classi prime (A, B, E, F) della vicina Scuola Ugo Foscolo di via Pinturicchio.

“Aiutarsi, essere amici: questa la strada per superare le difficoltà. Non esistono cose ‘da grandi’, ma problemi, piccoli o grandi, da risolvere insieme”.

Sottolineando, o lasciando intendere, che in questo consiste anche la mission di una Istituzione formativa. E il discorso arriva diretto: lo si legge dai volti persuasi di educatori e studenti.

Sono tante le DIS che affliggono bambini e adolescenti: DISlessia. DIScalculia, DISgrafia…

Ma il diritto all’apprendimento è tale, solo se lo rendiamo operativo.

E se, soprattutto, a parlare sono i giovani stessi.

Tanto che, in questo contesto, trovano perfetta collocazione le due testimonial adolescenti Valentina Filippeschi e Giulietta Rebeggiani (rispettivamente nei ruoli di Arianna e Gaia), attrici della fiction RAI che passa sotto il titolo di Le cronache di Nanaria, di cui si propone al pubblico interessatissimo la prima puntata in anteprima. Una serie che parla ai ragazzi e non solo.

Assente, per motivi di lavoro, il regista della serie, Mattia Gentiloni, a Parigi. Presente Giacomo Nencioni, docente di Cinema, fotografia e televisione dell’UnistraPg.

E comprendiamo perché, per un dislessico, ARIANNA può diventare NANARIA per chi confonde e si confonde con vocali e consonanti.

Premettendo un dato che recita: sono 300 mila (il 5% della popolazione scolastica) i ragazzi affetti da disturbi più o meno gravi dell’apprendimento.

“Il che significa – sottolinea l’esperta Cristina Gaggioli – che, se voi ragazzi siete qui in 100, almeno 5 tra voi sono affetti/afflitti da questo problema”.

Chiarendo che non si tratta di una malattia, ma di una caratteristica. Risolvibile, risolvibilissima: con le armi dell’impegno, dell’amicizia, della solidarietà.

E cade a fagiolo la Storia di Marco, un video musicale che stravolge L’AMORE CHE COS’È in L’AROMA SECCO SÉ, di/con Lorenzo Baglioni.

“Ciao mi chiamo Marco, ho dodici anni e mezzo e sono dislessico / Per me leggere un libro è più difficile che andare a nuoto in Messico/ Mi piace molto Alice Lotti / In classe mia piace un po' a tutti / E lei mezz'ora fa (mezz'ora fa)/ mi ha messo un biglietto nello zaino/ L'ho letto a ricreazione / Sarà per l'emozione e un po' per la dislessia /che nel biglietto a colpo d'occhio ho letto questa cosa qua/ Eh già/ Marco io l'arome non so secco sé” [per “l’amore non so cos’è”, ndr].

Si può dire TOCCANTE?

Ho visto ragazzini serissimi. Perché la storia di Marco, che non riesce a leggere in classe, e viene dileggiato da compagni irresponsabili, è forse anche quella di qualcuno che si conosce. La sua, la nostra.

E siamo con lui, quando Marco ce la fa a leggere il bigliettino della compagna che prova per lui un sentimento. Siamo al suo fianco quando si dirige lungo un sentiero vicino al fiume, incurante delle scarpe intozzate in una pozzanghera. Ma poi raggiunge la sua LEI e si getta in un abbraccio che non sai più se d’amicizia o d’amore… è un trionfo di sentimento.

Qualcuno, forse, si è riconosciuto in quella storia. E ha imparato che nessuno si salva da solo. Ma che per tutti esiste la possibilità di riscatto, di sentirsi uguale e apprezzato. Forse amato. Ed è questo il messaggio più bello per prendere consapevolezza di diritti e doveri. Del diritto di essere amati per quello che si è.

Nel pomeriggio hanno parlato (del tema/problema) i grandi fra loro. Ma il messaggio più bello lo hanno dato i ragazzi ai ragazzi. Ed è questo che conta.