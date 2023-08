INVIATO CITTADINO Giardino degli Archetipi junghiani di via XIV Settembre. Quelle opere vanno letteralmente “a ruba”

Prese di mira le sculture esposte in adiacenza alla ex Casina del Guardiacancelli del Manicomio di Santa Margherita, oggi Lounge Bar.

Dice lo sculptor optimus Adriano: “Si tratta di atti che si qualificano da sé. Insulsi, anche perché rivolti contro oggetti che, piacciano o meno, non offendono nessuno”.

Dichiara: “Evidentemente, a qualcuno è sfuggito il significato esoterico dei dodici archetipi, realizzati con cartone e argilla nello spazio da me denominato "Giardino esoterico degli archetipi". Un angolo di riflessione su noi stessi e sul mondo: materiale e spirituale”.

Perché, cosa è accaduto?

“Uno dei dodici fratelli, il "Viandante", non c'è più. Rispondendo, forse, al suo destino di infaticabile giramondo”.

Altre violenze?

“È sparito anche il "Guerriero", caduto dopo onorevole lotta nel tentativo di contrastarne l'asportazione. Insomma il loro destino era impresso nel nome”.

Da cosa discende la sacralità del numero 12?

“I mesi dell'anno, i segni zodiacali, gli Apostoli, le fatiche d'Ercole, i Paladini della Tavola Rotonda, l'età di ingresso nella pubertà, le Tribù di Israele, le porte della Gerusalemme Celeste, i frutti dell'albero della Vita, sono solo alcuni esempi della perfezione del 12”.

È vero. C’è dell’altro?

“È il più sacro dei numeri. Tramite le prove del 12, l'iniziato ascende da un piano ordinario di consapevolezza a uno superiore sacro. Sono le prove fisiche e mistiche per la trasformazione. In molte Culture (intese in senso antropologico) i riti iniziatici si compiono all'età di dodici anni”.

Significati esoterici?

“Esattamente. Si tratta della ricomposizione della totalità originaria, della conclusione di un ciclo compiuto. Infatti 30 per 12 fa 360, la totalità, l’angolo giro. Qualcuno non ha rispettato la sacralità di questo numero e ha dissacrato questa installazione artistico esoterica”.

Che volete farci? È appena il caso di richiamare l’abusato (ma coerente) detto La mamma del cretino è sempre incinta.