INVIATO CITTADINO Giardinetto degli ex Lavatoi Liberty alla sommità di corso Garibaldi. Spesso al buio, come la Torre

C’è chi – ci fanno sapere – stacca l’alimentazione elettrica per dissuadere i balordi dallo svolgere i loro commerci in quel giardino buio. Ma si finisce con l’ottenere il risultato opposto.

Da sottolineare che l’alimentazione della corrente viene condivisa dall’ultimo lampione in cima al Corso, dagli ultimi proiettori e, soprattutto, dall’illuminazione interna del giardino (ex lavatoi) al civico 252.

Dei residenti di prossimità raccontano che una manina, o una manona, anonima, a una certa ora, entra nel giardinetto, accede ai contatori della luce e abbassa l’interruttore.

Così facendo, quella zona resta al buio.

Si ottiene il risultato opposto a quello desiderato. La mente di certi irragionevoli manipolatori realizza che, una volta al buio, spacciatori e clienti sarebbero dissuasi dall’operare clandestinamente all’interno. Quando in realtà accade il contrario.

Al buio si spaccia meglio. Ossia, col favore delle tenebre, chi ha qualcosa da nascondere si muove con maggior tranquillità.

Dunque, che fare?

Prima di tutto dissuadere quelli che agiscono in tal modo, facendo loro notare che stanno commettendo un atto non solo censurabile, ma anche illegale. Insomma: un vero e proprio reato.

Controlli a sorpresa da parte delle Forze dell’ordine. Facile: dato che, a poche centinaia di metri ha sede la Caserma dei Carabinieri Fortebraccio.

I contatori sono chiusi. Da un sopralluogo effettuato in zona, si nota che i due contatori, collocati sul muro di cinta a sinistra dell’entrata, sono dotati di chiusura apribile solo con una chiave a quadruccio, come quella dei contatori esterni del gas.

Hanno la chiavetta? Ora, è pensabile che gli anonimi dispongano della magica chiavetta. Ma stiano attenti che, se li beccano, potrebbero pagar caro il loro gesto irresponsabile.

La soluzione più semplice: la chiusura dei cancelli. Il problema sarebbe facilmente risolto impedendo agli abusivi di entrare e portare a termine il loro dannoso proposito.

Sistemare l’anta del cancello che non scorre. Ci vuole poco, anzi pochissimo, a verificare che, delle due ante metalliche scorrevoli, quella di destra funziona, quella di sinistra no. La prima cosa da fare è pertanto quella di sistemare il cancello. Basta l’intervento di un fabbro. Ma si tratta di un compito che potrebbero egregiamente assolvere gli addetti del Cantiere comunale.

Trovare poi chi, a una certa ora, chiuda il cancello. Fino a qualche tempo fa c’era la signora Paola, gattara e attenta custode di via Persa e dintorni. Era lei, gratis et amore gloriae, a provvedere alla bisogna. Dopo la sua scomparsa, basterebbe incaricare un addetto del Comune che facesse un giretto chiudendo i cancelli degli ex lavatoi.

Chiudere anche l’accesso al Parco da via del Canerino. E, tanto che c’è, scendendo per corso Garibaldi, l’addetto dovrebbe fermarsi un attimo in via del Canerino e chiudere la porta di collegamento col Parco Sant’Angelo. Anche in quei paraggi c’è un “movimento” che sarebbe utile contrastare.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)