INVIATO CITTADINO Furti all’Elce: tentate effrazioni in vari appartamenti

Furti all’Elce. Attacchi ladreschi in via Torelli. Tentate effrazioni in vari appartamenti. Due giovani malviventi si aggirano nella zona a valle di via Annibale Vecchi.

Dopo aver razziato nell’area di via degli Olivi e spazio “letterario” (via Dante, via Beatrice…), hanno preso di mira il segmento di città compreso fra via San Galigano, via delle Sorgenti, via Calindri, via Fratelli Purgotti.

Si aggirano disinvolti, entrano nei condomini, sembrano due studenti universitari. A detta degli agenti, indossano felpe con cappuccio: una di colore nero, l’altra a scacchi.

“Se vedete due tipi così abbigliati, chiamate immediatamente e segnalatene la presenza!” hanno suggerito al alcuni residenti.

Tentano di aprire le porte valendosi di passepartout per le serrature a doppia mappa.

Utilizzano il “ferro bulgaro” per violare le tradizionali toppe da chiavi telescopiche. Non riescono ancora a forzare la più evoluta a cilindro europeo, ma entrano agevolmente se la porta è accompagnata dal solo scrocco.

In via Torelli alcuni condomini si sono accorti del tentativo fallito verificando che la propria chiave aveva difficoltà a entrare. Evidentemente, i malviventi avevano danneggiato i cilindretti della serratura.

Massima attenzione, dunque. Innanzi tutto tenere chiuso il portone condominiale. Accade talvolta che, andando a gettare l’immondezza o scendendo un attimo in garage a prendere qualcosa, si lasci momentaneamente aperto l’accesso del palazzo. È questa l’occasione cercata dai ladri. Entrano fingendosi amici dei numerosi studenti che albergano in zona. Poi cercano di violare gli appartamenti.

Alcuni palazzi sono dotati di occhi elettronici e sbobinando le registrazioni è certamente possibile vederli, se non all’opera, almeno entrare o aggirarsi per le scale.

Ma il consiglio resta sempre quello: orecchie dritte, occhi spalancati, massima prudenza. Meglio prevenire che curare.