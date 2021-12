INVIATO CITTADINO Frecciarossa anche a Spoleto, Italia Nostra: "Niente di più facile, ecco come"

Come portare anche a Spoleto i benefici del Frecciarossa. Basta estendere fino alla Città del Festival lo stesso Frecciarossa di Perugia.

“Niente di più facile!”, commenta Luigi Fressoia, presidente della sezione perugina di Italia Nostra.

E spiega: “Se Fontivegge-Milano si fa in tre ore e 17 minuti senza mai cambiare, siccome da Fontivegge a Spoleto ci vogliono 48 minuti, Spoleto arriverebbe a Milano in 4 ore e 05 minuti”.

Con quale vantaggio?

“Il beneficio è quello che, una volta saliti in carrozza nella stessa stazione di Spoleto, non c’è rottura di carico, ossia non c’è bisogno di cambiare”.

Quale la posizione della politica?

“Sostiene che gli spoletini, per andare a Milano, devono raggiungere Orte. Vantando questa idea sbagliata come ‘risparmio di un’ora e dieci’”.

Perché, non è così?

“Per niente. Difatti lo spoletino che va a Milano via Orte avrà questi tempi:

- Spoleto-Orte in treno, minuti 51 (in automobile 54 minuti)

- Cambio e Attesa Frecciarossa a Orte, minuti 12 (in automobile,

parcheggio e attesa 20 minuti)

- Orte-Milano col Frecciarossa, 3 ore e 07 minuti.

Totale Spoleto-Milano via Orte: 4 ore e 10 minuti in treno (con Spoleto-Orte in automobile: 4 ore 21 minuti).

Ma non è la stessa cosa?

“Neanche per sogno! Infatti, secondo questa proposta, lo spoletino avrebbe il notevole scomodo di dover CAMBIARE TRENO a Orte”.

Con quali svantaggi?

“Col rischio di mancare la coincidenza, la fatica di dover movimentare un bagaglio, perdendo occasioni di relax, di attività di studio, lettura o di semplice riposo durante il viaggio”.

Cosa conta, insomma, soprattutto?

“La seccatura e gli inconvenienti di dover cambiare mezzo (la cosiddetta “rottura di carico”, ndr) pesano notevolmente e scoraggiano l’utenza”.

Allora, che fare?

“Estendere fino Terni il Frecciarossa perugino (Assisi, Foligno, Spoleto) dà linfa all’intero sistema regionale”.

Insomma, Orte è fuori questione?

“Certamente. Non si vede perché forzare o dirottare su Orte”.

Quale la motivazione di certe indicazioni?

“Onestamente non ne vedo la ragione. Vedo invece il perpetuarsi di un’antica ruggine di campanile che davamo per superata”.

Quale l’errore?

“Primo, e gravissimo: quello di rompere l’unità ferroviaria della regione”.