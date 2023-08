INVIATO CITTADINO Fly me to the moon… in via del Verzaro

È una dura lotta, ma – in materia di buche, anzi “bucone” – vince l’acropoli perugina.

Il giro del Viridarium in ottante buche… e forse più.

Ci fa da Virgilio una gentile signora, che non possiamo chiamare Beatrice, perché questo non è proprio un Paradiso, ma un vero girone infernale.

Una bella donna, qui residente (F.B.) che porta ancora i segni di una brutta caduta: ricovero, punti di sutura, lacrime e sangue. Dice (forse esagerando un po’): “Mi ritrovo sfregiata”.

“Stavo andando il garage e la strada sconnessa mi ha provocato una brutta caduta. Sono stata soccorsa dal professor otorino Giampietro Ricci (cenava da Peppone), che mi ha vista e consigliato il ricovero immediato. Poi l’intervento, complicato e doloroso”.

Era il giugno di due anni fa. E tutto tace. Ma perché quelli del Comune non rispondono, non sono assicurati?

Dice: “Vieni, Inviato Cittadino, a vedere come si vive in questa zona della città!”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

E sottolinea: “Siamo a contatto con Palazzo Manzoni, plesso universitario. Ci sono poi l’ingresso artisti del teatro comunale Morlacchi, due famosi ristoranti, Palazzo Florenzi (dove soggiornava in estate la Mariannina Bacinetti-Florenzi-Waddington), oggi sede universitaria, piazza Giuseppe Rufo Ermini. Insomma: una manciata di emergenze storico-artistiche-culturali”.

Racconta: “In occasione delle lauree, più di una ragazza (in tiro con tacchi importanti) ci ha lasciato il tacco o la caviglia. Rovinandosi la festa”.

Aggiunge: “Sotto Umbria Jazz, artisti in scena al Morlacchi e clienti dei ristoranti hanno rilevato con stupore una situazione insostenibile”.

In effetti, tutta la strada (a far capo dall’intersezione con piazza Morlacchi fino al giro completo, per uscire in via dell’Aquilone e a Palazzo Grossi) è punteggiata da crateri. Non evitabili, perché la strada è stretta.

E anche i pedoni, che camminino sulle lastre sconnesse del marciapiede o percorrano la carreggiata, intercettano una voragine dietro l’altra. E stanno attenti a non finirci dentro.

A secco. Figurarsi – dice la Guida – quando piove e si riempiono d’acqua.

A Perugia le chiamiamo pescolle, ma lei è altotiberina e le chiama trosce.

Un traffico elevato. Mentre peregriniamo in questo percorso a ostacoli, non sono poche le vetture che transitano. A riprova del fatto che questa strada dell’acropoli è ad intenso movimento veicolare.

La nostra Guida indica le buche, commenta amareggiata: “Ho sporto denuncia e richiesta di danni al Comune. Ma, almeno finora, nessuno ha risposto. Avessero, almeno, posto rimedio intervenendo”.

Pure il barboncino osserva perplesso. Anche lui zoppicando .

E “silenziosa”, la Luna, osserva – se osserva. Leopardianamente indifferente.