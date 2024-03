INVIATO CITTADINO Fiorisce primavera e nonna Fioriti ne fa 100

Una festa in famiglia, con discrezione. Come ha sempre scelto di vivere. Un nome, Aldana, come quello (Dialdana) della Dama eponima della torre incapsulata in Palazzo dei Priori.

Nativa di Papiano, figlia di Terzilio e Amedea Brunori, si diploma maestra e sogna di portare il faro della cultura in Libia. Suggestionata dal fascismo, con le sue sfilate coinvolgenti e la propaganda travolgente.

Conosce Bruno Terzetti ai tempi della scuola: era il 1941, e lo sposa al suo ritorno dall’internamento in campo di prigionia, nel 1947. Un rapporto felice che si conclude con la scomparsa prematura del marito nel 1979.

Documento del loro rapporto di amore sono le lettere scambiate nel periodo bellico. Con l’amato che tornava in licenza e non sempre riusciva a organizzare l’atteso incontro.

Negli anni Cinquanta è schedatrice alla Biblioteca comunale Augusta. Con una grafia nitida ed elegante, lungamente esercitata con dedizione.

Fruttuoso tirocinio che le consente di essere assunta come Bibliotecaria della Facoltà di giurisprudenza.

Vive con la famiglia, circondata da cure affettuose. Aldana è mamma di Marco Terzetti, attivo operatore culturale e responsabile della sezione perugina IMI (internati militari italiani in Germania)