INVIATO CITTADINO Filippo Timi, al Sanfra con “Far Away”, smuove e commuove

Un canto non appassionato e disteso, come nella versione di Frankie Blu eyes, ma ritmato, nervoso, insofferente. Quello proposto in bis.

E stregato era il pubblico dalla straordinaria sintonia raggiunta dall’attore ponteggiano (qui anche in veste di crooner) col gruppo di Emanuele Cisi, sax tenore e (più spesso) soprano, accompagnato da un tris di mostri: Eleonora Strino (chitarra e voce), Marco Micheli (basso elettrico) ed Enzo Zirilli (batteria).

Con Eleonora, la “perla bianca” che suona divinamente la chitarra e canta con voce da bossa, Filippo instaura in duo You’ve got a friend.

Cisi racconta che gli è venuta l’idea di registrate “Far Away” in mare aperto, proprio durante la pandemia.

In materia di distanziamento, cosa c’è di meglio che usare la barca di due amici antropologi, suonando e incidendo durante la navigazione? E così fu.

L’incontro con Filippo, raggiunto in Val d’Aosta dove girava Le otto montagne, ha convinto Cisi ad affrontare questa avventura. Insieme, con un affiatamento straordinario.

Filippo, che è raffinato scrittore, ha dato vita a racconti in prosa poetica, scritti e recitati da lui medesimo sulle musiche firmate da Cisi, scandendo gli umori e i significati misteriosi della lontananza.

E non è un caso che lo spettacolo riproponga ossessivamente il rumore del mare.

La magia di San Francesco al Prato costituisce il valore aggiunto con la forza evocativa, magica, di una location intrisa di storie segrete, cultura, arte, identità.

Circostanza che non sfugge a Fra’ Claudio, della comunità francescana, che – a spettacolo concluso – sale sul palco e dice di aver cenato coi magnifici cinque respirando questa fusione temperata di musica, teatro, letteratura. E non manca un augurio per la giornata pasquale odierna.

Timi si spende convintamente, soprattutto parlando d’amore. Di tradimenti dovuti alla mancanza di coraggio nel non saper chiedere amore eterno.

E poi qualche stoccata in perugino Gimo, Gino, a fa l bagno có l’acqua fresca tra le chiappe e le palline, gimo, Gino, n fa’ l cojone!

Esorcizzare il timore di essere banale, combattere la noia, vincendo il vizio di chi non osa chiedere, un peccato che merita il purgatorio. Perché, come ha detto Qualcuno, “chiedi e ti sarà dato”.

E ancora lo stare in pantofole a Perugia che è fredda, specie durante la pandemia.

Poi il timore di finire come il pesce rosso ai baracconi e vedere il mondo distorto dal vetro di una palla di vetro. E la Sirenetta. E la confessione. E il timore della solitudine.

Questo e molto altro in una spettacolare fusione di musica jazz e parola. E il cronista si arrabatta per scrivere un appunto sul taccuino, rischiando di perdere una battuta.

Ma intanto si è arrivati alla fine. Troppo presto. Evocando il dolore quasimodiano di Ed è subito sera.

Una splendida sera primaverile. Al Sanfra recuperato. Con Timi che canta e… incanta.

(Foto Sandro Allegrini)