INVIATO CITTADINO Fiera in acropoli, polemiche di panna montata

Da qualche giorno se ne parla con insistenza. Ha suscitato reazioni la sosta di quelle due vetture al Corso, tra via dei Priori e palazzo Ajò.

Molti ne hanno stigmatizzato la presenza senza capirne la funzione, connessa a questioni di sicurezza.

Si ricorderanno le polemiche, legate al montaggio dei dissuasori mobili dal lato opposto del Corso, tra Palazzo Donini e l’ex Bata.

Se ne dissero di tutte, invocando lo scempio estetico e quant’altro.

Poi si comprese che quei cilindri avevano una funzione prevista da precise disposizioni. Insomma: un effetto barriera contro possibili attentati.

È infatti accaduto, in varie parti del mondo, che qualche scriteriato, in preda a delirio ideologico o follia pura, si sia lanciato con la vettura contro la folla facendo stragi.

Ora è da capire che quelle due macchine davanti al Palazzo dei Priori, per la durata della fiera in acropoli, non erano il capriccio di automobilisti maleducati, ma costituivano una barriera, funzionale alla sicurezza.

Ne abbiamo viste, anche in altre occasioni, in via Maestà delle Volte, in piazza IV Novembre e altrove.

Ma le polemiche hanno fioccato. Non si sa se animate da puro pregiudizio o malafede. O, come spesso accade, da semplice, e colpevole, carenza d’informazione.