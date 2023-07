INVIATO CITTADINO Festival Villa Solomei, XXIV edizione

Lo accompagna la strepitosa Orchestra sinfonica della Magna Grecia, diretta da Piero Romano.

Una voce pastosa e piena, un modo di porgere vigoroso e raffinato, una vivacità e una capacità di coinvolgimento straordinarie.

È stato un ripercorrere i migliori anni Sessanta e Settanta. Con allusioni ed illusioni, fatti e misfatti, pianto e rimpianto, euforia e ironia, amore e disamore.

Due Tenco di straordinaria intensità, Jannacci e Gaetano (di cui Santamaria fu appassionato e mimetico interprete), Battiato e Capossela, PFM e altro.

L’acme si raggiunge quando Santamaria unisce, in perfetta sintesi, vocalità e attorialità. Lo fa quando cita Erri De Luca (“Io te vurrìa mancà, /più del fiato in salita / più di neve a Natale / di benda su ferita / più di farina e sale”).

E Alda Merini, per introdurre l’indimenticabile “Le strade di notte”. Di un Gaber che non era ancora il Signor G e risultava legato a temi intimisti e non di impegno civile e sociale. Non ancora.

Quando, alla sua Maria che amava, confidava: “Le strade di notte mi sembrano più grandi / ed anche un poco più tristi / è perché non c'è in giro nessuno. / Anche i miei pensieri di notte mi sembrano più grandi / e forse un poco più tristi / è perché non c'è in giro nessuno”. Dichiarando di voler correre a casa e stringere la sua lei. Per vincere la solitudine di una Milano notturna e straziata.

Poesia pura, come quella di “Vecchio Frac”. Come la “Canzone dei vecchi amori” di Battiato. Proposta con la dolce rabbia di ciò che si è irrimediabilmente perduto.

Santamaria è bravo, e divertente, anche quando cita Woody Allen e il suo “bisogno d’amore” declinato in “bisogno di uova”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Ed è decisamente grande quando fa cantare al pubblico “Storia d’amore” di Celentano. Un amore desiderato, forse sognato: “Lei mi amava, mi odiava, / mi amava, mi odiava, / era contro di me”.

E ha diretto il microfono verso il pubblico che urlava “Sembrava un angelo!”. L’angelo che tutti abbiamo sognato. L’angelo che vola sul cielo sopra la Berlino di Wenders e sogna di farsi uomo, rinunciando all’eternità.

Anche ieri sera (sabato 1° giugno, ore 22:30, Meridiano di Greenwich), un angelo è volato sopra il cielo di Solomeo. Non era solo. Aveva due compagni. Si chiamavano Ricordo e Nostalgia.

Grazie, grande Claudio. Grazie, grande Brunello.