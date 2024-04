INVIATO CITTADINO Festa grande il 28 aprile in corso Bersaglieri per il secolo dell’ANB

Per le celebrazioni in Umbria, è stato scelto il Borgo Sant'Antonio dalla cui Porta i Bersaglieri entrarono in città ponendo fine alla dominazione papalina.

La celebrazione di un centenario val bene un divieto di circolazione… limitato.

Parliamo dei 100 anni dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che intende celebrare la ricorrenza in corso Bersaglieri.

Il presidente Pinelli (Associazione Porta Pesa, Borgo S. Antonio) scrive a sindaco, assessore alla cultura e Comandante della Municipale avanzando la richiesta di chiudere al traffico il giorno 28 aprile 2024, dalle 10:00 alle 12:00, anche per i residenti del settore 8. E di istituire il divieto di sosta in Largo del Cassero di Sant’Antonio abate nel medesimo giorno e orario.

Ricorda Pinelli: “L'ANB nasce ufficialmente il 30 giugno 1924, a Bologna, in occasione del grande Raduno indetto in quella città, da precedenti esperienze che risalgono fino al 1886, cinquantenario della fondazione del Corpo. Dopo la parentesi della Seconda Guerra Mondiale, l’Associazione venne ricostituita nel 1946 ad opera di un "Comitato" creato dal Generale Enrico Boaro, con il preciso obiettivo statutario di essere "apolitica". Il 9 aprile 1953 l'"Associazione Nazionale Bersaglieri" veniva ufficializzata con decreto del Presidente della Repubblica”.

Precisa: “L'Associazione conta oggi oltre 750 sezioni di cui 20 costituite all'estero. Le celebrazioni per il centenario hanno la finalità di accompagnare il Medagliere del Centenario e il Libro della Testimonianza lungo tutta la Penisola. Questi due simboli, che custodiscono la memoria dell’Associazione, saranno poi conservati nel Museo Nazionale dei Bersaglieri di Porta Pia a Roma, dove viene ricordato l’estremo sacrificio di tanti soldati. La ricorrenza rientra tra le iniziative promosse dal Comitato per le celebrazioni del XIV settembre 1860, composto dall’Associazione scrivente, il Comune di Perugia e l’Associazione Nazionale Granatieri, di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 300 del 24 agosto 2022, per ricordare gli eventi che portarono Perugia nell’Unità d’Italia”.

Come si svolgerà: “Le Celebrazioni del centenario dell’ANB prevedono un momento di raccoglimento presso il monumento al Bersagliere di Porta Sant’Antonio e un’esibizione in strada della Fanfara, che risalirà Corso Bersaglieri”.

La richiesta: “Per quanto sopra, si chiede il patrocinio non oneroso del Comune di Perugia e la presenza di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale”.

In pagina le foto relative a precedenti rievocazioni e la scultura recentemente ripatinata. In Gallery anche la foto proprietaria che effigia il primo monumento al Bersagliere, la cui scultura bronzea venne sottratta da mano anonima.

(ph. Sandro Allegrini)