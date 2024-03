INVIATO CITTADINO Festa di popolo per l’inaugurazione dei lavori in zona Santa Margherita

Presentazione ufficiale nella sede del Circolo del Tempobono in via del Cortone. La sede della popolare associazione, presieduta da Enzo Garghella, è stata prescelta come ideale, in ragione del diretto coinvolgimento nei lavori che hanno riguardato la zona adiacente.

Parterre de roi col sindaco Romizi, l’assessore Otello Numerini (presenti gli assessori Margherita Scoccia, Gabriele Giottoli e il consigliere Paolo Befani) e l’assessore regionale Enrico Melasecche.

Numerini tratteggia la cronistoria della vicenda, a far capo dalla relazione idrogeologica di Vincenzo Piro come studio propedeutico di riconosciuta lungimiranza cui ha fatto seguito una lunga teoria di analisi, progetti, reperimento di fondi.

Non senza difficoltà, si è giunti a una realizzazione ch’era follia sperar. Inutile tediare il lettore con la rassegna analitica degli interventi tecnici e tecnologici.

Basti qui riferire che la scelta giusta è stata quella di non rincorrere le emergenze, ma operare in una logica di carattere preventivo.

Per il cittadino, oltre a una messa in sicurezza della viabilità e degli edifici che si affacciano su via Ripa di Meana-Viale San Domenico, risultano di particolare interesse e comodità due realizzazioni.

Ci riferiamo alle scalette di collegamento fra viale San Domenico e Via del Cortone. E a quelle che mettono in comunicazione la stessa strada e relativi parcheggi con via Piantarose: vera bretella pedonale per raggiungere da sotto la zona Tre Archi (uscendo in prossimità del ristorante La Bianca). Questa seconda realizzazione (non visitata ieri mattina) risulta di particolare interesse estetico ed ecologico, sia per i corrimano che per le boiserie che la fiancheggiano di notevole impatto.

Anche la strada che congiunge il parcheggio alla base con via del Cortone è finalmente un biliardo.

Numerini ha anche parlato di un futuro secondo stralcio per la bonifica completa della zona che gravita sul Parco di Santa Margherita. L’assessore Melasecche si è detto disponibile ad operare perché i finanziamenti possano essere attinti in tempi ragionevoli.

Dopo di che, un consistente gruppo di amministratori e cittadini hanno sceso le scalette in adiacenza al Tempobono (presente anche la comandante della Municipale Nicoletta Caponi), per constatare una sezione dei lavori su strada e marciapiedi.

Quindi, tutti al belvedere del Tempobono dove si è consumato un lauto rinfresco offerto dalla ditta esecutrice dei lavori.

(Foto Sandro Allegrini)