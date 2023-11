INVIATO CITTADINO Festa dei Morti. La vetrina di Sandri (new deal) lascia le fave e riesuma i “diti mozzati”

È da sempre il metronomo di gusti e vezzi cittadini, di sfizi e vizi di gola.

Quest’anno in vetrina, nel negozio più “in” della pasticceria al Corso, si cercano inutilmente le celebri/celebrate fave dei morti (ma una diligente dipendente assicura “ci sono all’interno”). Con la loro carica “pitagorea” simbolica di resurrezione/eternità. Lo testimonia l’aneddoto popolare che vuole il filosofo-matematico, inseguito dai nemici, rifiutare di nascondersi in un campo di fave, assalito dal timore di schiacciare qualche baccello entro il quale, secondo la credenza popolare, si celavano le anime dei defunti pronte per la reincarnazione.

Da qui il divieto (il 37.mo dei 39 in totale) di mangiarle (timore del favismo?). Mentre a noi perugini piacciono (eccome!) sia quelle vegetali, col formaggio pecorino, che quelle dolci in pasta di mandorle.

(Foto Sandro Allegrini)

La pasta di mandorle è invece in vetrina sotto forma dei pescetti dolci, o laschina del Lago, che Carla Schucani inventò, su sollecitazione del caro monsignor Elio Bromuri, quando il religioso le chiese di rinverdire la figura di Ercolano, defensor civitatis. Con la celebre corona di lasche inventata dal pittore fiorentino Buonamico per beffare i perugini che gli avevano ordinato un ritratto del vescovo combattente.

Fanno invece bella figura, come frutto di stagione, le castagne: sia col riccio (scientificamente “achenio”) che glacées: se ne propone un intero cesto. C’è scritto che provengono dal Piemonte. Ma noi, a Morra e a Preggio, ne abbiamo di altrettanto gustose.

E poi, oltre a torte e dolciumi col fantasmino, i “diti dle streghe”, ossia dolci alla pasta di mandorle a forma di dito mozzato, con tanto di mandorla, a simulare l’unghia laccata, e il rosso sangue del troncamento, effetto ottenuto con alchermes e altri coloranti alimentari.

Era una specialità di Marcella, ultima dipendente della gestione Schucani, ora in pensione.