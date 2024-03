INVIATO CITTADINO Fast Animal and Slow Kids, quattro ragazzi perugini in giro per il mondo

Paesi nordici e poi a scendere per il mese di aprile: dal 2 al 20.

Il tour dei Fast Animal and Slow Kids toccherà Stoccolma (2 aprile), Copenhagen (4), Londra (7), Berlino (9), Barcellona (14), Madrid (15), Brussels (19), Parigi (20).

Un autentico tour de force, una vera sfida all’insegna della musica e della ricerca di un nuovo statuto del linguaggio musicale, ispirati da una costante destrutturazione e ricomposizione di sintassi ritmiche e sonore.

Elaborando anche testi significativi che uscissero dal grigiore del conformismo.

Il tour ai nastri di partenza li vedrà protagonisti sui palchi dei più iconici club dove riproporranno i brani di questi due album che hanno fortemente connotato il loro percorso artistico e la loro formazione umana. Perché per suonare bene tocca sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda e condividere gusti e ideali.

Quanti siano interessati, in occasione del decimo anniversario della pubblicazione di ‘HYBRIS’ e ‘ALASKA’, due dischi capisaldi della discografia dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, sono disponibili per il preorder le edizioni celebrative dei due vinili (escono oggi 29 marzo, su etichetta Woodworm e distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia).

Sarà questa l’occasione per urlare al di là delle Alpi il mantra che li accompagna da oltre 15 anni Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia Grifagna.

Ma chi sono i magnifici 4, nati e cresciuti nella città del Grifo? Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso), Alessandro Guercini (Chitarre).

Hanno iniziato a suonare insieme e a scrivere canzoni nel 2008, anno in cui muovono i primi passi nei locali della loro regione.

Da lì in poi è stata una corsa contro il tempo. Malgrado lo stop imposto dalla pandemia, hanno ripreso con rinnovata lena. E adesso volano alto.

Da ieri sono in viaggio per raggiungere le lontane lande del nord. Non sarà una passeggiata. Ma ne sarà valsa la pena. Quando verificheranno de visu che tutte le date sono sold out. Peccato per chi arriva troppo tardi.