INVIATO CITTADINO Fare gli auguri di Natale con un arguto disegno identitario

Il fondatore e primo motore (mobilissimo) della Biblioteca delle Nuvole mi regala un biglietto augurale che è bello condividere coi lettori.

È intitolato Presepe Umbro e del “Cuore verde” porta inequivocabili i segni e i simboli.

Intanto, i Re magi conferiscono doni specialissimi. Invece che oro, incenso e mirra, offrono olio, pane cotto a legna, cipolla di Cannara.

Sopra la capanna non gli angeli con le trombe, ma due rosei porcellini, sorridenti, complici e pronti al sacrificio: ossia ad essere trasformati e divorati sub specie di golosi affettati.

Tanto che la stella cometa si lecca sfiziosamente i baffi (che non ha) pregustando saporiti assaggi. Lo stesso fanno San Giuseppe e il bue, non meno golosi (San Giuseppe con la sega in tasca è semplicemente strepitoso). Quasi indifferente è l’asino. Ma che volete? Non a caso lo si chiama “somaro”.

A sinistra della capanna, una pianta d’ulivo (golosa) col suo carico simbolico di pace e serenità.

Il Bambino, per parte sua, supera la fase di svezzamento ed esulta alla prospettiva di godersi quegli inaspettati doni, sapidi di umbritudine.

Niente dissacrazione né blasfemia. Ma solo un modo intelligente di coniugare abilità grafica, intelligenza, spirito identitario. E umorismo aguzzo e sornione. Che più perugino non si può.