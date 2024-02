INVIATO CITTADINO Far uscire dal cono d’ombra la storia delle donne partigiane in Umbria

Il Club Unesco Perugia-Gubbio-Alta Umbria promuove un’iniziativa all’insegna della legittima rivendicazione della donna partigiana come protagonista della Resistenza.

Proprio nel giorno fatidico della Giornata internazionale della donna (8 marzo, ore 17:00), alla Sala Sant’Anna di Viale Roma, l’incontro “Storie nell’ombra. Le partigiane in Umbria”.

Dopo l’introduzione della presidente Maria Antonietta Gargiulo, la dottoressa Giulia Cioci (Università di Siena) terrà la relazione “Donne e Resistenza. Dalla guerra al dopoguerra: protagonismi, temi e ricerche”.

La Gargiulo è anche presidente del club Mimosa tutto l’anno, Associazione il cui titolo sottende una palese rivendicazione della dignità della donna. Non limitata alla giornata a lei dedicata, che spesso equivale al mettersi la coscienza a posto, celebrare in modo formale e adempitivo. Ma un considerare la donna per quello che è e per il contributo che ha dato e continuerà a dare alla società civile.

Intenzione di quel club è, per l’appunto, la valorizzazione del ruolo della donna nella famiglia e nella società. Come ben sa Maria Antonietta che ha svolto funzioni di dirigente scolastica, ricordata per il decisionismo propositivo e la vocazione pedagogica che ne hanno sempre caratterizzato l’azione e i comportamenti.