INVIATO CITTADINO Fabio Melelli, da Palazzo Gallenga a San Francesco al Prato

Dopo sette anni di onorevole servizio, prestato all’Università per Stranieri, con generale apprezzamento di studenti dai cinque continenti, Melelli ha iniziato il Corso di “Storia del cinema e del video”.

L’insegnamento si inquadra nel neonato corso di Laurea in Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

La meritata fama che precede Melelli ha mobilitato un cospicuo manipoli di studenti, fortemente interessati ad acquisire e approfondire la propria conoscenza in materia.

Assommano infatti a migliaia gli articoli che il noto specialista di cinema e televisione ha redatto per quotidiani nazionali e riviste di settore.

Superano il numero di cinquanta i volumi monografici su figure di riferimento della cinematografia nazionale e internazionale. Con libri su argomenti di nicchia come il doppiaggio, le spalle nel cinema, il modo degli stuntman. Senza dimenticare gli studi pubblicati sulla storia della televisione.

Racconta: “Nella prima lezione di venerdì 15 dicembre, ho compiuto una panoramica preliminare sui quelli che saranno contenuti del corso”.

Partendo da?

“Partendo da cenni sul Precinema, in particolare sulla Lanterna magica e kinetoscopio, arrivando alla produzione dei giorni nostri”.

Dunque anche aspetti storico-tecnologici. E che altro?

“Ho iniziato a parlare di alcuni film sui quali è previsto un apposito focus, come Il sorpasso di Dino Risi, 2001, Odissea nello spazio e Shining di Stanley Kubrick”.

Questo per la parte generale. E il corso monografico?

“Un particolare anticipo di approfondimento ho dedicato al corso monografico, che ha per oggetto 'Sergio Leone e il western all’italiana', rievocando la genesi di Per un pugno di dollari”.

Mi pare che Leone sia uno dei tuoi registi preferiti, vero?

“Ebbi ad occuparmene in Sergio Leone e il western all'italiana, tra mito e storia (Morlacchi, 2010). Cercai di mettere in evidenza come il West di Sergio sia acronico e atopico, quasi universale. Molto lontano da ogni caratterizzazione storica. E dunque paradigmatico. Tanto da assurgere a parametro valoriale di riferimento per il cinema internazionale. Ricostruii la genesi di capolavori come Per un pugno di dollari e C'era una volta il West, riflettendo sulle ragioni di un successo di portata mondiale”.

Facesti dei riferimenti puntuali anche al ruolo di Morricone

“Vero. Misi in rilievo il contributo musicale di Ennio Morricone e di attori, col tempo diventati vere e proprie icone del cinema di Leone”.

Quale la tua prima impressione sugli studenti?

“Ho trovato una risposta molto incoraggiante, in termini di attenzione e di interesse elevato e costante”.

Tornando all’UniStra, credo che il tuo prestigio abbia conferito all’Università per Stranieri un valore aggiunto di forte appeal. Mi risulta che numerosi studenti passati per Palazzo Gallenga sono rimasti in contatto, vero?

“L’ambiente umano e professionale alla Stranieri è e resta qualificante. Non considero conclusa quell’esperienza. Sono pronto a continuarla con l’impegno e la dedizione che metto nella mia fede nel cinema e nella sua valenza formativa”.