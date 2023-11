INVIATO CITTADINO Etrusco d’Oro 2023 all’imprenditrice della moda Nicoletta Spagnoli

È toccato ad Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte, e all’assessore Margherita Scoccia, il privilegio della consegna.

L’Etrusco d’oro è un’opera speciale, uscita dalla mente, dal cuore e dalle mani dell’artista orafo Renzo Ercolani.

La consegna del riconoscimento è avvenuta in un clima amichevole e cordiale, al termine della Cena del Lucumone, tenutasi in via Tramontani, nella sede dell’Associazione.

Un intrattenimento conviviale che si è fatto apprezzare per qualità e originalità di menù. Oltre che per la partecipazione persuasa di tanti ponteggiani e di personaggi del milieu politico e culturale.

Nicoletta Spagnoli è l’ultima della serie di personaggi, già omaggiati con l’ambìto riconoscimento e legati alla peruginità più identitaria o comunque sentita e rivendicata: dall’attore Filippo Timi, ponteggiano doc, a Enrico Vaime, scrittore e intrattenitore nato al Borgo Bello, all’allenatore col dónca Serse Cosmi, al Cardinale Gualtiero Bassetti, al compianto Leonardo Cenci (che faceva sberleffi alla morte e la esorcizzava con la corsa e la solidarietà), al pictor optimus Franco Venanti, che la città piange e rimpiange, al generale Tullio del Sette, al Mecenate solomeense Brunello Cucinelli, all’attrice-scrittrice Simona Marchini, amica di lunga data della Vetusta.

Tra i precedenti “etruschi d’oro” erano presenti il generale dei carabinieri Tullio del Sette e Franco Chianelli.

A testimoniare l’attaccamento alla Pro Ponte in memoriam, l’archeologa Barbara Venanti (per il padre Franco) e Federico Cenci, fratello di Leonardo di Avanti Tutta.

Per la Regione, l’assessore Michele Fioroni. Per il Comune di Perugia, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e i due consiglieri comunali Befani e Mattioni.

Giorgio Mencaroni, in rappresentanza della Camera di Commercio.

Nicoletta è stata intervistata dalla giornalista Anna Lia Sabelli Fioretti.

A riferire spigolature sul loro rapporto con l’Azienda Spagnoli, due ex dipendenti: Enzo e Amelia, 94enne madre del presidente della Pro Ponte Antonello Palmerini (intervistata nella sua casa dall’Inviato Cittadino, per regia e riperse di Gino Goti).

Hanno raccontato momenti della loro vita lavorativa, riferendo particolari legati alla presenza in fabbrica, appassionata e costante, del Sòr Mario, nonno di Nicoletta Spagnoli. Circostanza che ha prodotto commozione e mozione d’affetti nella stessa premiata.

Un video aziendale ha tracciato le tappe della “Luisa Spagnoli” partendo proprio dalla fondatrice Luisa fino ad oggi. Una linea di continuità trasmessa e ricevuta da donna a donna.

Una storia che si dipana con orgoglio e consapevolezza. Ricordando il passato e prefigurando il domani.