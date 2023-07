INVIATO CITTADINO Estate col Post Mod. Al Fuori-Post, niente è "fuori posto"

Un Festival che ha fatto parlare di sé per qualità e risposta di pubblico.

La quinta edizione della rassegna “FuoriPost” apre come meglio non si potrebbe. Cominciando da lunedì 17 luglio, ore 21:30.

Ospite di lusso Marco Bellocchio, Palma d'Oro alla Carriera al Festival di Cannes e Leone d'Oro alla carriera del Festival di Venezia.

Viene al FuoriPost per presentare “Rapito”, suo ultimo film, uscito in sala a fine maggio, tra le opere italiane presenti in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Un po’ di storia. I ragazzi del Post Mod ricordano che la Kermesse della Decima Musa iniziò sulle Scalette del Carmine per poi tenersi nella piazzetta omonima, oggi intestata al nome e alla memoria della celebre pedagogista Maria Montessori, celebrata anche dall’apposizione di un’opera scultorea che ne effigia la figura.

Oggi quel luogo è rivitalizzato da un’opera di riqualificazione che ne consente una più adeguata fruizione a favore di residenti e non di tutte le età. Dai giochi dei bambini pomeridiani a momenti conviviali a carico del vicino ristorante, fino al 'cinema sotto le stelle' con la presenza di personaggi di rango.

Un’intervista memorabile. Mi piace ricordare una felice intervista che realizzai a Bellocchio nell’Atelier della pittrice Monia Romanelli in via Sant’Agata (traversa di via dei Priori).

Il regista era ospite dell’edizione numero 2 (maggio 2016) di Love Film Festival di Daniele Corvi. Bellocchio, che era venuto a presentare “Sangue del mio sangue”, fu disponibile ed esauriente. Come è tipico dei grandi.

Parlammo di cinema, di storia, della nostra Perugia. La registrazione di quell’incontro è nelle mani di Simone Merlini, che ne realizzò le riprese. È stata un’esperienza da ricordare.