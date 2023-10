INVIATO CITTADINO Erasmus Welcome Day. Quando la Vetusta si presenta col suo abito più bello

Con positive ricadute non solo sul piano accademico. Ma come autentica celebrazione di un’accoglienza che smentisce il luogo comune della rusticitas perusina. Occasioni nelle quali la Griphagna si propone come città intrisa di urbanitas e “apertura” capitiniana.

A far capo dalle 10:30 di ieri, in un’aula magna gremita di studenti, docenti, direttori e delegati Erasmus dei 14 dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, si è tenuto l’atteso evento Erasmus Welcome Day @ UNIPG.

L’iniziativa si colloca nel qualificato contesto dell’“Erasmus Days”, promosso dall’Unione Europea in programma tra il 9 e il 14 ottobre 2023 (https://www.erasmusdays.eu/).

È toccato al Magnifico Rettore Maurizio Oliviero il gradito compito di dare il benvenuto a tutti gli studenti incoming internazionali, accogliendoli nella comunità universitaria. E ricordando come la reciproca collaborazione e il rispetto di ogni persona, valori che l’Erasmus ha contribuito a formare in oltre trent’anni, possano condurre al superamento delle attuali contrapposizioni e alla risoluzione di tutti i conflitti.

Oliviero non ha mancato di fare menzione della propria esperienza, relativa alla formazione umana e culturale, nelle vesti di uno dei primi studenti che ha avuto accesso al programma, poi evoluto nell’Erasmus+.

Parole di persuaso apprezzamento per un’esperienza che oggi si dipana attraverso canali internazionali di rango. All’insegna dell’auspicio legato alla sincera convinzione che la reciproca collaborazione e il rispetto di ogni persona siano valori che, oggi come e più di ieri, animano lo spirito e le iniziative dell’Erasmus.

Il coro dell’Università, diretto da Marta Alunni Pini, ha costituito la colonna sonora che ha sotteso la manifestazione.

Durante la giornata, sono state declinate le opportunità di mobilità internazionale a disposizione per gli studenti, i docenti e il personale dell’Ateneo, anche attraverso la condivisione delle “storie di successo” di studenti incoming e outgoing che hanno già partecipato al Programma Erasmus+ o hanno svolto una mobilità nell’ambito di accordi internazionali di UniPg.

Nel contempo è stata presentata l'offerta didattica di Ateneo, insieme alla proposizione dell’Associazione Erasmus Student Network, che nasce con l’intento di fornire assistenza e arricchire l'esperienza degli studenti che hanno scelto Perugia come città per realizzare il loro periodo di studi all'estero.

Di rilievo anche i proficui incontri tra studentesse e studenti locali e internazionali con lo staff accademico e amministrativo dell'Università degli Studi di Perugia, relativamente all'accoglienza di studenti e ospiti.

La delegata all’internazionalizzazione e alla cooperazione internazionale, professoressa Stefania Stefanelli, ha illustrato gli importanti numeri di Unipg: oltre 500 studenti giunti a Perugia per mobilità nel primo semestre del 2022/23 e oltre 1300 studenti internazionali iscritti all’Ateneo.

La stessa Stefanelli ha poi presentato le numerose opportunità di mobilità internazionale a disposizione per gli studenti, i docenti e il personale UNIPG, grazie agli oltre 1000 accordi di cooperazione attivi, con Atenei dei cinque continenti.

Il dottor Matteo Tassi, responsabile offerta formativa e carriere studenti, ha illustrato l'offerta didattica dell’Ateneo, che si caratterizza per integrazione e multidisciplinarità, oltre che per i numerosi accordi di doppio titolo internazionale, siglati con Atenei di 19 Paesi.

Una giornata trionfale, a conferma della vocazione internazionale della Patria d’Euliste. Il Grifo ed Ercolano, defensor civitatis, uniti – oggi come ieri – in una mission di cultura e di pace.