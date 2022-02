INVIATO CITTADINO | Equilibristi edili in azione su via del Bulagaio. Intervento di carattere eccezionale che si sta diffondendo nei centri storici

Equilibristi edili in azione su via del Bulagaio. Intervento di carattere eccezionale che potrebbe diventare norma nei centri storici. Nelle città antiche esistono situazioni nelle quali è impossibile montare un palco o addirittura piazzare un trabattello. Da qui il ricorso a specialisti che si avvalgono di tecniche e attrezzature da alpinismo per effettuare gli interventi necessari. È accaduto che dei residenti di corso Garibaldi venissero contattati dal Comune per asserite cadute di calcinacci da un loro terrazzino che dà su via del Bulagaio, uno stretto e ripido budello che collega piazza Grimana con la sottostante Porta del Bulagaio.

Essendo impossibile agire nel modo tradizionale, i proprietari di quel bene hanno fatto ricorso a questi specialisti per mettere tutto in sicurezza. Difatti la cosiddetta “edilizia acrobatica” sta prendendo piede in tutto il Paese [Servono muratori.. equilibristi. Ecco chi è la EdiliAcrobatica -EdiliziAcrobatica]. La foto in pagina documenta quanto riferito. Una scena degna di un film d’azione. PS. Scherzo del destino: questo appartamento appartiene a un noto esperto di spettacolo e storico del cinema. Vuoi vedere che si trattava di una fiction d’avventura?