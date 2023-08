INVIATO CITTADINO Elce, zona Rotatoria Vittime della Mafia. Quasi pronta la sede elcina di Kid&Us, attività tematiche in inglese

Una novità per la nostra città, ma non per tante altre località nazionali nelle quali la scuola è fruttuosamente impegnata da anni. E pure da noi operava appoggiandosi al sistema bibliotecario.

Si lavora alla struttura in via Annibale Vecchi per essere operativi dai primissimi giorni di settembre.

Intanto abbiamo visto la demolizione degli interni per una più efficace ripartizione degli spazi.

A breve la conclusione dei lavori e il conferimento delle attrezzature didattiche.

C'era una volta, all'Elce, la scuola dell'infanzia "Angeli custodi"

Un po’ di storia. In questo edificio, in adiacenza alla scuola materna, era attiva la Casa di Santa Maria del Rifugio.

Tanto che, fino a qualche tempo fa (prima dell’alienazione) nella struttura venivano ospitate le recluse in libertà o in affido che non disponevano di domicilio cui appoggiarsi.

La struttura era stata aperta il giorno della Madonna (l’8 dicembre) a pochi mesi dalla firma dei Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa, dell’11 febbraio 1929.

Il fondatore della Casa d’Accoglienza era il canonico don Adolfo Severi, sacerdote mugnanese, che sarebbe scomparso solo un anno dopo.

Era Cappellano del carcere femminile di via Torcoletti e conosceva dunque la temperie di umana sofferenza delle detenute.

A sua memoria, le suore del Patrocinio di San Giuseppe curarono l’apposizione della lapide che ne esalta la generosità.

Al pianterreno c’è una Cappellina dove i parroci dell’Elce hanno celebrato fino alla costruzione della chiesa di San Donato, oltre mezzo secolo fa. Che ne sarà? Verrà sconsacrata?

Nei locali ora destinati ad accogliere Kid&Us è stata attiva, fino a qualche anno fa, la scuola dell’infanzia “Angeli Custodi”, presso la quale sono stati educati tanti bambini di tutta la città. Prima dalle religiose, poi con insegnanti laiche.

Ora al suo posto, con Kid&Us, in quei locali avrà luogo una formazione di carattere linguistico. In linea di ideale continuità con le attività educative realizzate in passato. E agli elcini pare una buona cosa.