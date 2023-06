INVIATO CITTADINO Elce, Via Maria Bonaparte Valentini

Abbiamo dato notizia dello spirito di iniziativa dei residenti nella strada urbana che adduce alla scuola Leonardo da Vinci.

Del modo in cui, dopo segnalazioni durate mesi e forse anni, abbiano preso il coraggio a due mani sostituendosi alla “mano” pubblica che non voleva saperne di attivarsi.

Hanno dunque “messo mano” al catrame liquido, spalmato in sottofondo per garantire sufficiente adesione. Seguito dall’azione di riempimento e successiva pressione.

Sebbene effettuato con mezzi di fortuna, il risultato parla da sé.

Ecco dunque che i residenti di via Valentini - lusingati dall’elogio dell’Inviato Cittadino e rinfrancati dalla soddisfazione dei condomini e di quanti per quella via si trovano a passare - inviano altre foto che dànno conto di persone coinvolte e modalità esecutive.

Lode all’Associazione di quartiere Elce Nova che si è fatta promotrice dell’iniziativa.