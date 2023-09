E non è un caso che l’aula destinata ad accogliere gli adolescenti abbia il nome di TEENS. Che è tutto dire.

Resta da aggiungere che l’inizio delle attività didattiche vere e proprie è stabilito per il 25 settembre.

Abbiamo fatto un giro all’interno delle strutture pronte e con gli arredi a posto. Ne diamo conto in gallery.

Non dimentichi della presenza, in questi locali, dell’antico Asilo delle suore Angeli Custodi.

Un viatico più autorevole non si poteva immaginare.

INVIATO CITTADINO Elce, via Annibale Vecchi. Ai nastri di partenza Kids&Us, scuola d’inglese per bambini e non solo