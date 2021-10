INVIATO CITTADINO Elce, si lavora alla pavimentazione del grande terrazzo parrocchiale di San Donato

Si lavora alacremente alla pavimentazione del grande terrazzo parrocchiale di San Donato [INVIATO CITTADINO Fervono i lavori sul terrazzone della struttura parrocchiale di San Donato all’Elce (perugiatoday.it)]. Volge al termine la complessa operazione di rifunzionalizzazione del mega terrazzo che sovrasta il grande edificio a lato della chiesa. Ne abbiamo già parlato in precedenti servizi e si cominciano a vedere gli effetti di questa grandiosa operazione di recupero. Merito di don Riccardo Pascolini e degli elcini sensibili alle esigenze del quartiere.

La grande superficie è stata rinforzata con piastre metalliche in modo da triplicare la portanza [INVIATO CITTADINO Consolidamento per terrazzo e struttura dell’immobile parrocchiale in viale Antinori (perugiatoday.it)]. Vi si potranno tenere iniziative e manifestazioni significative per la città: dall’arena cinematografica estiva, al Mercatino, a momenti di vita sociale e culturale [Elce, chiesa di San Donato: quel terrazzo diverrà prototipo di sport, cultura e socialità (perugiatoday.it)].

È un’operazione che attendevamo da decenni. Ricordo i tempi in cui i ragazzini vi pattinavano. Poi il degrado di questo stabile polivalente dove si sono svolte attività sportive, catechistiche, culturali.

Ora finalmente il teatro sottostante la chiesa è ultimato. Mancano solo gli arredi. E questo immobile storico, voluto da don Nazareno con la sua grande lungimiranza, potrà tornare ad essere una fucina di vita sociale, sportiva, religiosa. Perché a stare insieme si cresce.