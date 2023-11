INVIATO CITTADINO Elce. Si intravede un po’ di luce in fondo al tunnel

“Elce Viva” o Elce morta? Si vivacchia. In attesa di temi migliori. Smentendo (si spera) il brocardo ciceroniano Mala tempora currunt et peiora parantur.

Almeno secondo il messaggio (un po' ottimistico, un po'... attendista) di Michele Chiuini, rivolto ai soci di Elce Viva.

La buona nuova è che i commercianti, dall’atteggiamento personalistico e divisivo, hanno assunto una posizione più concorde e conciliante.

Luminarie natalizie. Per il prossimo Natale, si sono organizzati e hanno aperto il cuore e il portafogli per installare le luminarie natalizie lungo tutta via Vecchi.

Una quarantina di esercizi hanno versato l’obolo. Fatto che consentirà una decente illuminazione.

Persuasi e persuasivi promoter: il barbiere Silvano e l’Amministratore Iunti, i quali si sono occupati della fornitura della corrente elettrica.

L’appello di Chiuini rivolto ai residenti suona come un invito a metterci del proprio, esponendo le luci ai balconi e alle recinzioni.

Albero sì, albero no, albero forse. Quanto alla fornitura dell’albero, si naviga ancora in alto mare. L’anno scorso l’abete, decoratissimo, fu posizionato sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Donato. Quest’anno… chissà? Il Comune lo fornirà? La richiesta è partita. La risposta non è arrivata.

Quanto allo studentato di viale Faina, la buona notizia risiede nella disponibilità di una congrua somma per il rifacimento. Tempi prevedibilmente lunghissimi.

Intanto è da ricordare che il primo blocco, ad esempio, è in una condizione di completo degrado e in predicato di caduta ormai da oltre dieci anni. Abbatterlo sarà un gioco da ragazzi... dotati di demolitore acconcio e operatori prudentissimi.

Un po’ meglio se la passano gli altri quattro, per i quali è comunque prevista tabula rasa.

ONAOSI, aspettando Godot. Antenne dritte in attesa della data del prossimo 24 novembre quando verrà presa, e comunicata, la decisione dell'ONAOSI riguardo al futuro del Collegio dell'Elce.

Se son rose…