INVIATO CITTADINO Elce. Quelle scalette di collegamento irragionevolmente chiuse

Se ne lamentano i residenti di prossimità e cittadini di ogni età. Costretti a compiere il giro dell’orto, anziché tagliare dritto da via Lorenzini e via degli Olivi e arrivare al volo alla Farmacia Caldari-Romozzi di Elce e alla Coop di via Annibale Vecchi.

Sembrava un sogno aver visto all’opera il Cantiere comunale, previo accordo col condominio. Il Comune mette la mano d’opera e il condominio i materiali. Prassi abituale.

Da qui si apre il cuore nel vedere che è tutto a posto. Lo avevamo annunciato con soddisfazione. Invece niente: tocca rimangiarsi la notizia e ingoiare il rospo. Perché di rospo si tratta: ossia di circostanze sgradevoli e dure da manda giù.

Un accurato sopralluogo ha dato conto della conclusione perfetta dei lavori.

Gradini sostituiti quando troppo ammalorati. Alzate stuccate e ricostruite. Pareti laterali liberate dall’umidità e riqualificate. Addirittura: posizionate le strisce antiscivolo, per consentire di salire e scendere in sicurezza, anche col bagnato.

Ma da un mese e più è tutto bloccato. Si sale la prima rampa, si arriva agli ambulatori medici e ci si trova di fronte la rete metallica saldamente ancorata alla ringhiera (riverniciata!) e alla parete.

Da sopra (via Lorenzini) non si può proprio iniziare a mettere piede sulla scala rigenerata.

Cose da non credere. Chissà cosa ci risponderanno coloro che sanno?

(Foto esclusive Sandro Allegrini)