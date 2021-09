INVIATO CITTADINO Elce, parcheggiare sulle voragini… a pagamento. L’assurdo di stalli da quarto mondo

Com’è possibile chiedere denaro per la sosta su buche e avvallamenti che ti scassano le sospensioni?

Elce. Parcheggiare sulle voragini… a pagamento. L’assurdo di stalli da quarto mondo.

È una situazione lamentata da tempo. Com’è possibile chiedere denaro per la sosta su buche e avvallamenti che ti scassano le sospensioni? Accade in diversi punti della città. Segnatamente all’Elce.

Ci dicono che, addirittura, in via Vecchi ci sia stata una piccola controversia fra la società e un condominio. Cui sarebbe stato chiesto di chiudere le buche di zone sulle quali insistono le strisce blu. Siamo al paradosso. Poi, bene o male, le lacune più macroscopiche sono state risarcite.

Da tempo ci segnalano una situazione assurda in via Innamorati. Mentre le voragini sono state sistemate sul lato delle case liberty e della piccola pizzeria (ex casa del dazio), sul lato opposto (davanti all’ex lavanderia a gettone) è una situazione ‘lunare’.

E il ridicolo consiste nel fatto che si ridisegnano le strisce sopra le buche, sul breccino, sulla terra, anziché sull’asfalto (che ormai non c’è più).

Ne abbiamo verificato la consistenza e la documentiamo in pagina. Richiedere denaro per la sosta sopra voragini di questo genere viene da molti giudicata una sfacciataggine.