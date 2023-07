INVIATO CITTADINO Elce. Il grido dei commercianti di via Francesco Innamorati

Una sfilza di chiusure hanno segnato la sorte di vari esercizi commerciali in via Innamorati. Complice la pandemia. Ma non solo.

Il colpo di grazia è stato inferto dalla chiusura di via Astorre Lupattelli per un cantiere interminabile. E poi i lavori perennemente bloccati alla riqualificazione della scuola Enzo Valentini.

Chiusura chiama chiusura. Se è vero che hanno abbassato le serrande in maniera permanente il Bar Milu, l’edicola della Cesarina, la barbieria… e altre cessazioni si temono.

Qualcosa sembra però riaccendere la speranza.

Intanto l’apertura delle segreterie studenti, che comporta un certo movimento.

Poi la promessa del vice sindaco Gianluca Tuteri che, alla festa di quartiere Elce & Friends, ha assicurato la ripresa dei lavori alla Valentini e il completamento entro il mese di marzo 2023. Che significa riapertura dall’anno scolastico 2024-25. Che non è dopodomani, ma nemmeno un rinvio alle calende greche.

Terzo elemento di conforto discende dalla promessa di completamento del blocco C dell’Adisu. Recentemente demolito, ma in fase di ricostruzione a tamburo battente. Con promessa di conclusione dei lavori entro 12/18 mesi.

Se queste promesse/premesse andranno a buon fine, la ripresa commerciale dell’intera zona non è più un miraggio. Se…