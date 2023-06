INVIATO CITTADINO Elce & Friends, seconda location allo Slargo Leo Cenci

Elce & Friends, seconda location allo Slargo Leo Cenci.

Non solo Belvedere dei Cacni, ma anche nell’area circostante il Bar Modugno, il Mercatino Seconda Chance e vineria.

Anche in questa zona ferve la festa elcina. Con la scelta di privilegiare i venditori professionali, non quelli del cosiddetto “Svuotacantine” (peraltro non più autorizzato dal Comune).

Diversi stand legati al collezionismo e al modernariato: abiti, accessori d’abbigliamento e d’arredo, curiosità, oggettistica d’antan.

E poi tre bancarelle di carattere alimentare. Una che dispensa vino e bevande. Una per il classico panino con porchetta. Il terzo per torta farcita… ad libitum.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Una vera folla di visitatori che hanno comprato e dialogato, approfittando del tempo finalmente buono. Un successo di animazione e socialità. Con qualche buon affare.

Si prosegue oggi pomeriggio fino a tutta la serata.

I commercianti sono entusiasti dell’esperimento. Che, dicono, verrà ripetuto.