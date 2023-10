INVIATO CITTADINO Elce, come ti risolvo il problema della carenza di parcheggi

È una questione ormai annosa e irrisolvibile. Dato che, quando crebbe e si sviluppò il quartiere “dei lecci” (il termine “Elce” deriva dalla presenza massiccia di lecci, nome scientifico Quercus ilex) le macchine in circolazione era ben poche.

Si pensi che, riguardo al trasporto pubblico, l’unica linea (la numero 3) di pullman, allora elettricamente alimentato (filovia), si chiamava Elce-San Costanzo e si muoveva per strade quasi deserte.

Poi, dopo la nascita della zona residenziale esclusiva di via degli Olivi, la crescita di condomini come funghi, specie a valle di via Annibale Vecchi, a far capo dalla fine anni Sessanta e primi Settanta.

Al punto che i garage erano insufficienti, le strade povere di spazi per la libera sosta.

Ormai, l’Elce è dominata dalle strisce blu a pagamento, ma c’è chi mette la vettura in divieto, sperando sul buon cuore dei controllori Sipa o della Municipale.

I pochi spazi al servizio della clientela dei negozi vanno letteralmente a ruba. Anche con l’imbroglio.

Esempio tipico quello riportato dalla foto in pagina.

L’ex Concessionaria Ford Rosati è oggi sede dei negozi Acqua&Sapone e supermercato Metà.

I posti sotto il porticato e quelli dello spiazzo antistante sarebbero riservati ai clienti. Per una sosta rapida: giusto da coprire il tempo dell’acquisto.

Sarebbero riservati, perché, nei fatti, c’è chi lascia la vettura e se ne va alla chetichella: a lezione (se studenti universitari) o in giro per i propri affari. Si dice “alla portoghese”, posto che sia fondata la fama di scrocconi attribuita a quel civilissimo popolo.

La cosa è diventata imbarazzante. Al punto che i titolari delle attività commerciali hanno appeso a un totem il cartello che avvisa della circostanza: cioè del fatto che quei pochi posti sono riservati ai clienti. I quali, se non trovano posto, veleggiano per altri lidi, danneggiano le attività commerciali di zona.

Ma non c’è niente da fare. Toccherebbe stare lì col fucile puntato per impedire l’abuso.

Osserva uno studente (al secondo anno di giurisprudenza): “La macchina la metto quanto mi pare”.

E spiega: “È uno spazio privato di uso pubblico. Tutti abbiamo il diritto di sostare. Mica non chiediamo di togliere la proprietà a nessuno. Ci limitiamo a entrare, essendoci libero accesso”.

Concludendo: “Mettano una sbarra a chiamata, se non vogliono intrusi!”.

Così è… se vi pare. E l’uso dell’abuso… continua.