INVIATO CITTADINO Elce, c’era una volta la pizzeria. Ma oggi è chiusa

Via Annibale Vecchi, civico 60. C’era una volta la pizzeria. Ma oggi è chiusa e in vendita.

Esisteva da anni. Con alterne fortune, tanto che è passata sotto diverse gestioni. L’ultima è quella che ha conferito alla struttura maggiore appeal. Oltre all’interno, ampio e spazioso, sono stati creati due gazebo esterni in legno naturale. Il primo, più piccolo, in prossimità dell’ingresso fornitori. La seconda zona, ben strutturata, offre tavoli e spazi protetti agli occhi dei passanti da una cortina in legno naturale.

Il tutto in stile rustico, tipo old west, con una botte all’ingresso, a ricordare la vocazione birro-vinicola che ben si attaglia a una pizza saporita.

Anche il nome è stato trasformato in “Pizza e fichi”, che evoca tanto il tradizionale pasto contadino coi fichi stesi sopra la fetta di pane. Ma anche spazio alla modernità e alle aperture cosmopolite, come recita il cartello che annuncia “hamburger e Wok-Thai”. Oltre a svolgere servizio di bar e gelateria.

Insomma, le premesse per un buon esito commerciale c’erano praticamente tutte. Se si aggiunge il fatto di sostanza che anche le preparazioni erano di buona qualità.

Ma evidentemente gli sviluppi hanno tradito le attese. Se è vero che un cartello all’entrata annuncia un mesto Vendesi. Che non sappiamo se si riferisca all’immobile o, piuttosto, alla cessione del ramo d’azienda. Speriamo che miglior fortuna tocchi ai prossimi gestori.