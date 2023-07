INVIATO CITTADINO Edicola Cucina, allo Slargo della Pesa, si fa bella per Umbria Jazz

Brindando alla salute delle persone che amano stare insieme con garbo e allegria.

Molto più di una semplice rivendita di stampa periodica. Non solo riviste di settore, shopper e libri di cucina.

Anche paste speciali, salse, golosità. Ma clima, soprattutto.

In occasione della Kermesse del jazz, vanno alla grande aperitivi e raffinatezze da bere.

Il titolare Marco Billi, in convenzione con una nota casa di aperitivi, dopo il buon bere dona al cliente un piccolo gadget a ricordo della piacevole interlocuzione.

Qualche chiacchiera e della buona musica che sgorga da un diffusore, con discrezione, ma anche contenuti di classe.

Tutto questo dal mattino fino a quando le prime ombre della sera si allungano dall’adiacente via del Pasticcio sulla strada intestata alla poetessa perugina Maria Alinda Bonacci Brunamonti.

Altre iniziative random si annunciano per i prossimi giorni. Clienti e amici verranno avvisati via social. E non è escluso che ci scappi qualche visita estemporanea di un musicista amico.

Gente della Pesa, e non solo: tenete occhi e orecchie aperti!