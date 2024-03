INVIATO CITTADINO Ed ecco a voi l’Antiquarium della Necropoli Crocifisso del Tufo

Riapre al pubblico con una mostra “tattile” che suscita meraviglia. E viva curiosità.

Presumibile entusiasmo derivante dall’esperienza di “toccare con mano” il manufatto archeologico.

Cerimonia d’apertura il 28 marzo alle 11:00, presso l’Antiquarium, alla presenza di Costantino D’Orazio, neo Direttore dei Musei Nazionali di Perugia e della Direzione Regionale Musei Umbria, del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e di Giorgio Rocca, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto e della Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo.

La novità consiste nella “partecipazione” attiva del visitatore che manipola il materiale rinvenuto nel sito.

Naturalmente con la prudenza di essere dotato di guanti per poter maneggiare alcuni pezzi provenienti dalle tombe e dagli scavi sul sito che risale alla metà del VI secolo a.C.

Sarà un’emozione non da poco quella di accarezzare brocche e coppe su piede in bucchero, bracciali e piedi di vasi in bronzo a forma di sirena, vasetti di ceramica o resti di decorazioni architettoniche in terracotta.

Visibili i pezzi più pregiati rinvenuti in loco, come la meravigliosa anfora attica a figure nere del VI secolo a.C. o i tanti oggetti dei corredi funerari che costituiscono preziose testimonianze dell’ideologia aristocratica del banchetto, tòpos centrale nella cultura etrusca.

La riapertura avviene a tre mesi di distanza. Lo stop ai visitatori aveva lo scopo di consentire l’esecuzione di alcuni interventi di riallestimento e le operazioni di messa in sicurezza di una parte del percorso all’interno del sito archeologico. Questione su cui è intervenuto il Comune di Orvieto.

Quanto alla Necropoli di Crocifisso del Tufo e alla sua denominazione, si ricorda che la Necropoli si estende lungo le pendici settentrionali della rupe di Orvieto. E deve il proprio nome a un crocifisso scolpito nel tufo, conservato in una cappella al di sotto dell’area di San Giovenale.

I primi rinvenimenti fortuiti di tombe risalgono alla fine del Settecento. In seguito, nel biennio 1830/1831, in occasione dei lavori per la via Cassia Nuova, si rinvennero altre sepolture.

Nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, la necropoli fu espropriata dallo Stato e resa visitabile.

Negli anni, gli scavi hanno messo in luce oltre trecento tombe, in gran parte danneggiate, molte non più visibili, molte altre restaurate e fruibili.

Un vero giacimento culturale la cui valorizzazione fa onore alla nostra regione.