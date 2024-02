INVIATO CITTADINO Ed ecco a voi il programma annuale dell’AGIMUS. Aspettando il mitico numero 50

Alle loro spalle, sopra lo storico camino della Goldoniana, la scritta latina RECTE VIVE DEO CETERA FUMUS ERIT.

Giuseppe Pelli in prima fila, a testimoniare vicinanza e impegno di edituo del pentagramma. Lode al Maestro che, da ben 43 anni, affianca Silivestro nel cercare di organizzare e coordinare una sarabanda di eventi, in un mix di generi quale è impossibile trovare altrove.

A ingresso libero, gradito e gratuito. Che, oltretutto, non è poco.

Un programma ricco, variegato e di livello alto. Che più qualificato non si potrebbe. E in cui c’è proprio tutto… di tutto. Ad maiorem gloriam civitatis Perusiae.

Il rettore Valerio De Cesaris si dice onorato di sedere a fianco di due colonne, diversamente giovani, che smentiscono clamorosamente il luogo comune secondo il quale l’entusiasmo sia una dote esclusivamente giovanile.

Mentre “giovanile” è, anche per definizione, l’Associazione alla quale dànno gambe da quasi mezzo secolo.

E, more solito, anche quest’anno organizza eventi che si dipanano in una serie di step imperdibili.

A Palazzo Gallenga. Ben 30 concerti che attraversano l’evoluzione musicale vissuta dai linguaggi musicali per saecula saeculorum.

L’ormai classico Vienna, Vienna! Che ha funzione di apripista della programmazione annuale.

I concerti del Conservatorio Morlacchi. Concerti vocali e strumentali che mettono sotto i riflettori i protagonisti delle eccellenze giovanili.

La rassegna giovani concertisti. Che propone solisti o gruppi da camera emergenti, con speciale attenzione a quelli attivi sul territorio regionale.

Gli itinerari musicali, tenuti dal M° Stefano Ragni. Terranno conto di ricorrenze speciali. Come i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini e di Gabriel Fauré. I 200 dalla morte di Giovanni Battista Viotti, insigne violinista e compositore. E ancora, i due secoli dalla nascita di Bedric Smetana, padre della musica nazionale ceca. Ma anche il secolo dalla morte di Franz Kafka. Uno speciale focus sulla tradizione popolare calabra (Ah, Salvatore, la tua indimenticata terra!) con relazione del ricercatore demologo Antonello Lamanna.

Nomina Sacra. Ricordando Venanti. Le memorie eccellenti cittadine. Dopo la conversazione su Pompeo Pellini, tocca ancora all’Inviato Cittadino il compito commosso/commovente di ricordare il pittore e scrittore perugino Franco Venanti.

Concerti corali Voci dal Mondo dell’Ateneo con Alberto Bustos. Per celebrare degnamente le festività natalizie. E anche la Festa Europea della Musica, con la partecipazione di alcuni cori cittadini.

I premi alla memoria conferiti a giovani cantanti e strumentisti usciti dalla factory del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Il primo, intestato al nome di mio padre Giuseppe Allegrini. Il secondo, bandito da Laura Minuti alla memoria del marito Armando.

Il quarto di secolo di Musica dal Mondo. Svolta il 25.mo il Festival internazionale delle Orchestre giovanili di cui Unistra è socio fondatore, insieme al Comune di Perugia e all’Agimus. Tra la primavera e l’estate, il capoluogo e le maggiori città dell’Umbria accolgono, e ospitano, orchestre da tutto il globo terraqueo.

La chitarra e la danza nei secoli. Un ciclo dedicato alla letteratura su chitarra, sia come solista che come strumento accompagnatore della voce e della danza. In collaborazione con Umbria Guitar Festival di Sandro Lazzeri.

Potrebbe tornare APERTO PER FERIE, kermesse a cura degli studenti, tenuta in zona Palazzina Lupattelli, ex Manicomio di Santa Margherita.

Cori delle scuole superiori cittadine. Intese in corso per portare alla ribalta i cori dei liceo classico, dei due scientifici e magistrale.

Di tutto questo riparleremo di volta in volta.

Basti ora ricordare che è indispensabile partecipare. Perché la musica, si sa, è il vero talismano dell’eterna giovinezza. Silivestro sta lì a dimostrarlo.