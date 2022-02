INVIATO CITTADINO Echi di dialetto perugino e opere d’arte in una memorabile mostra dantesca

Echi di Dialetto perugino e opere d’arte in una memorabile mostra dantesca. Quando il territorio si rivela giacimento artistico-culturale nato per omaggiare Padre Dante.

Propongo oggi una cartolina identitaria in aggiunta alla recensione del bellissimo catalogo che racconta la mostra “Dante a Porta Sole” (Bertoni editore).

Sia concesso all’Inviato Cittadino di sottolineare – con una punta di vanità, ma anche per sciovinismo e amore di completezza – il contributo da lui offerto alla mostra in parola. Da conoscitore della produzione letteraria in lingua perugina, e da amico di artisti d’eccellenza, mi sono permesso di segnalare all’amico Carlo Pulsoni alcune “chicche” identitarie, prontamente accolte dal sollecito curatore.

In primis si tratta di due testi fondamentali, facenti capo al traghettamento dell’Inferno dantesco in lingua magionese-perugina. La prima opera è “L’Inferno di Dante raccontato ai perugini” che Ennio Cricco pubblicò da Guerra nel 1988.

Il secondo, “Dante Perugino” è un volume uscito, a mia cura, per l’editore Morlacchi, nella collana “La grande letteratura in perugino”, che annovera anche il “Michelangelo perugino”, a quattro mani con Ennio Cricco. Alle lodi di Roberto Benigni, di Enrico Vaime, di Filippo Timi, si sono meritatamente aggiunte quelle del dialettologo Giovanni Moretti e del linguista Massimo Arcangeli.

Le illustrazioni del volume sono state realizzate (su mio invito personale) dall’artista Stefano Chiacchella e sono state esposte in Augusta, nello spazio reception (tavole precedentemente presentate con successo nel foyer del teatro Mengoni di Magione, in occasione di un evento-recita dell’Inferno, sotto gli auspici del direttore artistico Gian franco Zampetti).

Con amichevole ironia, Chiacchella (sia in copertina che in tavola interna) si era anche cimentato in una caricatura ironica del sottoscritto (vedi gallery) effigiato in “panni danteschi”. Un ludus amicalis ben accetto.

Il secondo artista che mi è piaciuto segnalare è il Maestro della neofigurazione Franco Venanti che aveva pubblicato (per la cura di Francesca Tuscano con Futura edizioni) “Infinite tenebre”, l’Inferno (nell’edizione commentata da Attilio Momigliano) impreziosito da tavole di alto livello.

L’amico Pulsoni mi ha anche pregato di allegare dei brevi testi (editi in catalogo) relativi all’opera dei due artisti figurativi. Il che mi ha fatto immensamente piacere, non solo e non tanto per motivi personali, ma per il giusto apprezzamento riservato a due pittori di livello internazionale, come Venanti e Chiacchella, meritatamente inseriti in mostra.

A dimostrazione dell’interesse, elevato e costate, dimostrato dal milieu artistico e culturale del territorio perugino verso la figura e l’opera dantesca. Grazie alla sensibilità dei curatori che hanno inteso documentare il tutto nel prezioso catalogo. Opportunamente dedicato alla memoria di Mario Roncetti. So di ripetermi, ma è stata una scelta particolarmente felice.