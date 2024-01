INVIATO CITTADINO Ecco come ho vinto “La Caserma 2”, parla Virginia Brunori

Non è stata una passeggiata, ma Virginia ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Fino in fondo.

Era una lunga marcia, costellata di inghippi e prove estenuanti, di forza fisica e psichica. Entrambe non sono mancate a Virginia. Che torna al Ponte più in forma che mai (forse, con qualche chilo in meno).

Dice: “Mi ha decisamente aiutato il mio impegno nello sport e in palestra. Fin da bambina, non mi sono mai tirata indietro, a partire dallo scoutismo che è educazione e impegno di vita”.

Riferisce: “La domanda per il casting la fece anche mio fratello Francesco che intendeva partecipare. Ma qualcosa è andato storto e hanno preso solo me”.

Il programma bloccato dalla guerra in Ucraina. La registrazione è stata effettuata nell’estate del 2021 e la trasmissione sarebbe dovuta andare in onda nel marzo 2022. Ma purtroppo lo scoppio della guerra in Ucraina ha dissuaso gli autori e la Rai dal proporla. Si temeva, infatti, che la sua potenziale connotazione in forma “militaresca”, sebbene in chiave fiction, potesse gabellarla come iniziativa a vocazione guerrafondaia. Ma così non era.

Tra due guerre. Manco a farlo apposta, la messa in onda è in parte coincisa con lo scempio dei fatti accaduti in Israele. Pare che fosse destino ineluttabile quello di trovarsi tra fuochi incrociati.

Eppure, basta guardare, per capire. In realtà, si tratta di un programma leggibile in chiave spettacolar-educativa. Non certo un incitamento al bellicismo, ma una presa d’atto del fatto che nella vita occorrono impegno, serietà, determinazione, responsabilità da assumere e obiettivi da perseguire, con l’impegno di doverli portare fino in fondo. Quando è il momento della prova, la si affronta o si scappa. Tertium non datur.

Afferma: “Onorare gli impegni, portare fino in fondo i propositi, rispettare i compiti: questo era il senso dei comandi da eseguire. Insomma: assunzione di responsabilità”.

A questo, non ad altro, miravano i comandi: stare svegli la notte, orienteering finalizzato, comprendere bene le richieste e condividerle con la squadra… Misurare, insomma, la dimensione dell’impegno, il grado di affidabilità.

Anche diventare “capitano” non è stata imposizione, ma scelta democratica. Sono state le altre reclute a volerla. E ha suscitato meraviglia, insieme a disapprovazione, la tesi di un compagno che millantava la propria “generosità” nell’essersi fatto da parte per “concedere” il ruolo di capo “a una donna”. Dire “risibile” è poco.

Virginia sia è guadagnata sul campo i galloni di capitana. Le cose non stanno affatto così come raccontato dal compagno. La cui posizione riflette insofferenza e maschilismo malcelato. Perfino imbarazzante. Di certo neanche troppo occulto. Tanto che è stato platealmente sbeffeggiato su Instagram, rimediandoci la figura del pirla (begio, diremmo alla perugina).

Cosa hai imparato, Virginia, da questa esperienza?

“Prima di tutto, che lo sport toglie le paranoie. La palestra è valvola di sfogo e scuola di vita”.

Come sei cambiata?

“Prima mi sembrava di essere aggressiva. Invece ero semplicemente rigorosa ed esigente. Prima di tutto, con me stessa. Credo di essermi addolcita, di essere diventata ancora più sensibile”.

Ti avevano affibbiato un nomignolo “autoritario”, vero?

“Sì. Con un gioco di parole mi chiamavano VIRG…HITLER. In palese riferimento all’inflessibilità, all’esigere impegno e rispetto dai miei compagni di avventura. Ma io non volevo essere vista come capa “autoritaria”, ma come collega autorevole. Una che si conquista stima e considerazione con la forza dell’esempio. Non con le chiacchiere. Né battendo il pugno sul tavolo”.

Poi?

“Poi, sono diventata semplicemente GENERALE”.

Beh, da capitano a generale. Cara Virginia, decisamente: una promozione sul campo!

Strettamente personale. Ne abbiamo parlato col padre, Antonio Brunori, figura di rango nel mondo della botanica. Durante la performance di Virginia alla Pro Ponte, ha effettuato riprese. L’ha seguita con lo sguardo di un papà innamorato, e orgoglioso, della propria creatura.

Gli chiediamo. Ricordi, Antonio, che avevamo parlato di una potenziale disponibilità di Virginia a percorrere la strada dello spettacolo, in ruoli consoni alla sua educazione?

“È vero. Sono arrivate proposte di casting per trasmissioni anche di un notevole rilievo. Ma Virginia non si chiuderebbe mai in un appartamento a perdere tempo, condannata all’inazione e a cercare consenso per atti o gesti estranei alla sua educazione e alle finalità della sua esistenza”. Parole sante!

Chiudiamo con uno scatto di famiglia con Virginia fra i genitori, davanti alle Tabulae Iguvinae e alla cucina della sede della Pro Ponte di via Tramontani. Il babbo e la mamma hanno fatto la spola per servire a tavola. Virginia ha raccolto attestazioni di affetto e d’amicizia.

La regola della Pro Ponte. Perché, Antonello Palmerini e i suoi hanno assunto come regola l’aureo principio secondo il quale l’amicizia raddoppia le gioie e divide i dolori a metà. Sempre augurandosi che non ci siano dolori da condividere! E col sano obiettivo di aiutare gli altri. Perché fare del bene è, prima di tutto, fare del bene a se stessi. Questo l’insegnamento che viene anche dalla socia Virginia Brunori, splendida ventiduenne ponteggiana.

(Foto Sandro Allegrini)