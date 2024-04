INVIATO CITTADINO E sono… 101. Per la Filarmonica di Pila è festa grande

L’anno scorso il concerto del centenario oper air era saltato a causa del maltempo. Quest’anno è andata come meglio non avrebbe potuto.

Siamo nel luogo conosciuto come Torre di Pila. Un pubblico festante ad accogliere la robusta compagine pilese, diretta con bacchetta sicura (e affettuosa) dal M° Fabio Lombrici.

La location favolosa, alle porte di Perugia, include un parco stupendo, un edificio storico che radica nel 1400. Costruito attorno a una torre di avvistamento, da cui il nome.

La proprietà, dalla nobile famiglia Monaldi (1700), passò nelle mani del conte Francesco Maria Guardabassi. Ci mise del suo il noto architetto Ugo Tarchi, maestro indiscusso dello stile eclettico, che realizzò laghetto dei cigni, piscina, giardino all’italiana.

Fu acquistata, alla fine degli anni Ottanta, da Maurizio Petrini ed è oggi nella disponibilità degli eredi.

La Villa è stata visitata sotto la conduzione competente e appassionata delle guide dell’Associazione culturale Le Vie dell’Arte.

Lodi e rendimento di grazie alla proprietaria Susanna Petrini e al giardiniere manutentore Alessandro che mette anima e corpo nella tutela di spazi memorabili.

In programma un concerto che non è un semplice zumpappà da banda di paese, ma una esibizione da autentica big band.

Con brani di forte appeal, presentati dalla brillante e seduttiva Elisabetta Bertoldi. Si va dagli standard, alle colonne sonore, agli scritti per banda, agli arrangiamenti dedicati.

Nella Band una new entry col clarinetto: la giovanissima Sofia al suo debutto (in gallery col Maestro e la conduttrice). Tanta emozione e persuasa partecipazione di un pubblico complice e festoso.

Fiori per la titolare, per le guide, per il Maestro che li distribuisce con cavalleresca generosità alle signore.

Una festa in tutti i sensi. Gioia per gli occhi e per le orecchie. Nella persuasa condivisione di una dimensione che riconduce ad unità cultura, musica, amicizia.

(ph. Sandro Allegrini)