INVIATO CITTADINO E, per insaporire un po' di salsa... anzi 'Extra Sauce'

Nasce dall’incontro tra studenti del conservatorio di Perugia e Siena Jazz

Una musica che intende proporsi come popolare, avendo alle spalle anni di studio e robusta formazione.

Un gruppo che viene alla luce nel cuore del centro Italia. E si apre a prospettive internazionali, in termini di scelte e varietà di gusti.

Un ensemble di musica jazz funk rock. Per coniugare stili e stilemi, generi e sottogeneri. Per indurre chi ascolta a voler… volare.

Avvicinare il pubblico alla musica strumentale. Il progetto nasce con l’obiettivo ambizioso di introdurre il pubblico, non solo giovanile, al mondo della musica strumentale.

Energia, tribalismi, groove. Si adopera, per farlo, proponendo brani carichi di energia, tra ritmi tribali, armonie intricate e tanto groove, fondato sull’ampio ricorso all’elettronica.

L’organico. Alla batteria e alle percussioni troviamo rispettivamente Alessio Lucaroni e Simone Chiavini, al basso Ruggero Bonucci, alle tastiere Santiago Fernandez, alla chitarra Federico Papaianni e infine, ai fiati, un tris composto da Emanuele Burnelli al sassofono baritono, Emanuele Caporali al sassofono tenore e Davide Zucchini alla tromba.

Stravaganze? Ma no! Caso mai… Extravaganza. Un titolo di ciddì che allude al doppio significato di stravagante-stravaganza-extra-vacanza. Una lunga e stravagante vacanza dalle convenzioni, banalotte e usurate. Non alla ricerca del nuovo purchessia, ma di sonorità, suggestioni e contenuti in controtendenza.

Uscito il primo album (Extravaganza). Che segna l’esordio del gruppo e l’inizio di un percorso musicale multi genere che spazia da brani funk, a pezzi dal carattere più onirico, attraversando tutte le declinazioni intermedie.

Gli Extra Sauce declinano il proprio credo. “Crediamo che la musica sia una straordinaria forma di comunicazione. Speriamo, e ci muoviamo nella convinzione, che i nostri brani siano in grado di accendere una scintilla d’interesse per le composizioni strumentali.

Pentagramma per tessere una tela polimorfica e cangiante. Dice la band degli 7 (ora 8) ragazzi: “Una tela di emozioni che ognuno può interpretare a modo proprio”.

Una ragnatela. Ma anche una tela di ragno che riesca ad irretire, giocando a carte scoperte e senza imbrogli. Ossia nel senso di attrarre/coinvolgere/trascinare. Affascinare è la parola esatta. Proprio per quel significato di irresistibile influsso.

L’album è stato registrato all’Entropya Recording Studio di Perugia e pubblicato da Emme Record Label. Perché perugino è… meglio!