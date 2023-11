INVIATO CITTADINO È ora di togliere di mezzo quelle cassette rugginose delle Poste

Non è la prima volta che ne parliamo. Ma una cosa così semplice come la rimozione di quegli antiestetici tamburlani sembra diventato un affare di Stato.

Un tempo costituivano un deposito temporaneo di materiali da consegnare. Una volta: quando i postini giravano a piedi e non potevano caricare più di tanto nella pesantissima borsa di cuoio.

E allora, temporibus illis, facevano rifornimento in questi box metallici, disseminati ovunque.

Ormai da decenni la consuetudine è archeologia. Fortunatamente per tutti, e specie per chi opera alla consegna: gli addetti girano infatti con mezzi meccanici, guadagnandoci in salute ed efficienza.

Ecco perché quei box rugginosi, spesso pericolanti (come all’imbocco superiore di via Calindri), vanno tolti di mezzo.

Ne abbiamo individuato uno, nella parte bassa di via Annibale Brugnoli: ammirevole.

È avvolto dal piante rampicanti. La parte superiore è coperta di terra sulla quale è cresciuta una fiorente vegetazione. Si potrebbe raccogliere una vagonata di parietaria.

Un esemplare rugginoso e vetusto di cui vergognarsi. Dire che urge rimuoverlo è poco.