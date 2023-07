INVIATO CITTADINO È l’Ufficio Informazioni come l’araba fenice…

Lo spostamento del Tourist Information dalle Logge dei Lanari alla Biblioteca degli Arconi si è rivelata una scelta decisamente infelice.

Locali inutilizzati. Verificando peraltro che i locali dai quali è stato trasferito (accesso dal primo cancello e sala interna) sono desolatamente vuoti (foto). Pareva si dovesse farne non si sa cosa. Ma le bocce sono ferme e nulla si muove.

Difatti la dislocazione delle Informazioni Turistiche resta un oggetto non identificato. Nel senso che pochi, o pochissimi (anche assidui frequentatori dell’acropoli) sanno dove si trovi. Per cui risulta difficile anche indicarlo allo spaesato turista che cerchi dépliant, brochure, guide, ausili di vario genere.

Un rumor falso. Se ne sono dette e lette di tutte. Perfino che l’Ufficio, essendo all’interno della Biblioteca, ne segua gli orari. Affermazione che non corrisponde al vero.

L’Ufficio è aperto anche quando la Biblioteca è chiusa. Lo abbiamo verificato di persona. Anche la domenica, a Biblioteca chiusa, l’Ufficio è aperto – con orario continuato – dalle 9:00 alle 21:00.

Ma il problema è che non esiste uno straccio di segnalazione che ne indichi l’ubicazione. Non sarebbe complicato, né eccessivamente dispendioso, corrispondere alla bisogna.

(Foto Sandro Allegrini)

Ne servirebbero almeno tre o quattro di tabelle. Una all’imbocco di via Oberdan, sia da sopra (piazza Matteotti) che da sotto (Scalette di S. Ercolano), una da Via Marzia per chi si trovi in zona Paolina/viale Indipendenza/piazza del Circo), una all’imbocco di via della Rupe e poi una all’interno, in direzione della Biblioteca.

A volte, le cose più semplici si rivelano efficaci.

E, infine, quanto agli spazi lasciati liberi ai Lanari, si decida cosa farne. Altrimenti non ha senso aver effettuato uno spostamento per liberare qualcosa che non si utilizza.

Noticina finale. A proposito di biblioteche. Ma quella degli Arconi (o dei Voltoni, come sarebbe meglio chiamarli) è una Biblioteca? Una biblioteca senza, o con pochissimo materiale librario, non è degna di fregiarsi di questo nome