INVIATO CITTADINO È Birillo la nuova stella felina di Porta Sole e Piazza Danti

Merito del defensor civitatis Gianluca Papalini, promoter gattofilo d’eccellenza e, in pectore, candidato a sindaco nella futura tornata amministrativa. Mostra messaggi di consenso a lui pervenuti da personaggi d’eccellenza in merito a questioni gattesche… e non solo.

Sta di fatto che a star is born e si chiama Filippo. Il felino si aggira tra Porta Sole e piazza Danti dove raccoglie affettuosità, in forma di crocchette e carezze, perfino da parte degli addetti del Posto di Polizia (foto).

Agenti gattofili e prodighi di cortesie verso uomini e bestie.

Birillo è la star senza collarino. Mentre il collega Filippo lo porta (scelta stigmatizzata da tanti gattofili che evidenziano il rischio di autostrangolamento).

Come è noto alle schiere di seguaci, il gatto Filippo è assurto agli onori della cronaca per quel salto acrobatico, spiccato tra un muro e un tetto di edifici ai lati di via Cesarei.

Non è da meno, quanto a simpatia, Birillo. Anche se sta studiando da acrobata e ancora non si avventura in esibizioni da primato.

Comunque, al momento, la gara di simpatia è aperta. Si accettano scommesse. Pare che Birillo – anche in forza del nome meno umano e più gattesco – sia destinato a uguagliare simpatie e primati.

Per il momento, Filippo e Birillo si guardano in… gattesco.

Strettamente personale. Birillo è un gran furbacchione. Mentre parlavo con gli agenti e con Papalini, mi si strusciava con fare affettuoso, perfino ruffiano. Domandandomi il motivo di questa improvvisa simpatia, mi sono ricordato di avere nello zaino un pacchetto con la profumata porchetta di Granieri. Mi sa che quelle moine non erano disinteressate!

(Foto Sandro Allegrini)