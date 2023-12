INVIATO CITTADINO Doppio omaggio a Pietro Perugino da parte di Umberto Palumbo

L’avvocato-pittore (o il pittore-avvocato, fate voi!) regge il confronto con Pietro da Città della Pieve?

Parliamo dell’Adorazione dei magi (quanto mai attuale in questo momento dell’anno) e dello Sposalizio della Vergine. Capolavori rinverditi dalla strepitosa mostra del Perugino in Galleria avente carattere di eccezionalità, sia per qualità di allestimento, che per materiali e per intuizioni e scoperte che ha comportato.

Non si tratta di una sfida, ma di una (ri)proposta di due capolavori del ‘Divin Pittore’. Come dicevano gli antichi si parva licet componere magnis. Anche se queste due tele di Umberto tanto… parva non sono. Ma dimostrano un talento e un’applicazione da premiare maxima cum laude.

Umberto è infatti un copista di caratura eccezionale. Confortata e accreditata da critici di rango. Citiamo, fra i tanti, il nostro Francesco Federico Mancini che lo ha recentemente accreditato e omaggiato tramite una testimonianza inserita in una snella plaquette.

Ora, in un altare laterale della chiesa di San Filippo Neri, sono in mostra le copie dei due capolavori, appoggiate alla balaustra e adeguatamente illuminati.

Vedere per credere. Immagini nitide, colori brillanti, mano sicura. Se vi capita di passare per via dei Priori, fateci una capatina. Non sarà stato tempo perso.