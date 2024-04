INVIATO CITTADINO Domani, venerdì 5 aprile, si inaugura via Mario Cenci, musicista perugino

Inutile farla lunga su chi sia stato Mario Cenci, ex frego della Conca, chitarrista e compositore, punto di forza e motore propulsivo del successo di Peppino di Capri che incantò il Bel Paese coi suoi Rockers, il twist e tanta bella musica romantica e popolare, filtrata attraverso un gusto fortemente innovativo. Cui fornì carburante il nostro Mario che scrisse, arrangiò, utilizzò lo ua-ua e tanti effetti allora sconosciuti in Italia.

Dunque, dopo lunga e penosa malattia, come si dice, alle ore 15:00, in zona Monte Vile, vicino a via Pitagora e via Aldo Zeetti, sarà inaugurata l'Area Verde intitolata a MARIO CENCI.

Esordisce Patrizia, in una nota che mi autorizza a rendere pubblica: “Ti dico subito che sono contenta: mi fa tanto piacere pensare che una piccola porzione della nostra città servirà a ricordare Mario Cenci, che amava tanto la sua Perugia”.

Riassume i passaggi: “Come tu sai, l'iter di questo riconoscimento è stato piuttosto tortuoso, rallentato da intoppi di vario genere: pandemia, lentezza burocratica”.

L’elogio a chi ha lo reso possibile: “Fondamentale, per sbloccare la pratica, è stato l'intervento del Sindaco Andrea Romizi che, nel suo ruolo istituzionale, si è interessato ed attivato personalmente, impartendo le necessarie direttive agli uffici competenti. Per questo ringrazio molto il Sindaco, che ha così favorito, con sollecitudine ed attenzione, il realizzarsi di questo progetto”.

Ancora ringraziamenti: “Un grazie di cuore va alla Dottoressa Aurora Caporali che, appassionandosi alla storia professionale ed umana del mio papà, ha formulato la proposta di questo prestigioso riconoscimento al Comune di Perugia. Ringrazio la Consigliera Elena Ranfa che, accogliendo con entusiasmo la proposta di Aurora Caporali, ha seguito la pratica all' interno della Commissione Toponomastica e poi in Giunta fino alla delibera, continuando poi ad interessarsi della vicenda per la messa in pratica fino ad oggi nei minimi dettagli”.

La toponomastica: “Un ringraziamento va anche all' Assessore Edi Cicchi per la sua disponibilità e gentilezza nel seguire l'iter di questa intitolazione”.

E, per finire, parole che mi commuovono: “Grazie di cuore anche a te, caro Sandro, che - nel tuo ruolo di cronista appassionato delle vicende della nostra bella città - hai seguito questa storia fin dall'inizio, caldeggiando con vero affetto la concessione di questo riconoscimento al tuo amico di gioventù "frego della Conca", Mario Cenci”.

Parole più belle non si potevano dire.