INVIATO CITTADINO Disvelato il segreto che circondava il Maestro di San Francesco

Quando si dice 'partire col piede giusto'. Costantino D’Orazio (che dichiara di aver ricevuto questa proficua eredità dal predecessore Marco Pierini) annuncia la possibile soluzione di un enigma. Che non è propriamente “sciolto”, ma di certo sviscerato con una disamina multidisciplinare che più organica non si può.

Sono ben sessanta i capolavori – divisi in otto sezioni – che accendono i riflettori sull’artista più importante, fra quelli attivi in Centro Italia, dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue.

Le opere provengono dal Louvre e dalla National Gallery londinese, dal Metropolitan di New York e dalla National Gallery di Washington (per la prima volta).

Ma molte sono, come si dice, farina del nostro sacco: Assisi e Perugia, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio…

Come dal sacco del personale interno, tutto nostro, proviene il nocciolo duro dei curatori e dei collaboratori. Lo rileva con legittimo orgoglio Veruska Picchiarelli che ne ha avuto la curatela, insieme ad Andrea De Marchi ed Emanuele Zappasodi.

Ma come si è giunti a quella denominazione, generica e misteriosa, del Maestro? È così chiamato dalla tavola con l’effige del Santo dipinta su una tavola. Proprio quella su cui il Santo Serafico spirò. Opera di forte valore sacrale, conservata al Museo della Porziuncola, presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli d’Assisi.

Cardine dell’esposizione la Croce (1272) proveniente dalla chiesa di San Francesco al Prato, il perno intorno cui tutto ruota. Ed è cosa rara poter ammirare il relativo dossale, dipinto su entrambe le facciate (opistografo, alla greca), che integrava il grade crocifisso. Le disiecta membra sono sparse per il mondo, ma il maggior numero di frammenti è della Galleria.

Il Maestro enigmatico non è solo. Accanto a lui figurano altri due illustri sconosciuti (di nome non di opere) come il Maestro delle Croci francescane e il Maestro di Santa Chiara.

Per questa impresa di rango si sono posti in gioco, viribus unitis, la GNU, il Ministero della Cultura, la Basilica papale, il Sacro Convento di San Francesco in Assisi e la Provincia Serafica dei Frati Minori dell’Umbria, col supporto della Fondazione Perugia e il patrocinio di Comune e Regione.

È anche il primo evento che può fregiarsi del logo del Comitato per le Celebrazioni Francescane (Comitato Nazionale 1226-2026). Ricorrendo l’ottavo centenario delle stimmate.

Chicca annunciata dal direttore D’Orazio: un convegno internazionale, in giugno, sulla figura del Maestro.

Un catalogo di 416 pagine (per un peso di 2500 grammi) completa il tutto (ne daremo la recensione dopo un’attenta analisi). E c’è anche una Guida acustica per favorire l’accessibilità.

La mostra “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro” apre dunque domani, con la presentazione in Sala dei Notari alle ore 17:00. Rientra nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario dall’impressione delle stigmate. Sarà visitabile dal 10 marzo al 9 giugno.

Alla mostra hanno lavorato per qualche anno. Intensivamente negli ultimi tre. Lo scopo è quello di valorizzare la collezione permanente, ma anche di assecondare i collegamenti internazionali, per asseverare un profilo alto, filologico, scientifico.

È stato perfino commovente ascoltare la breve, ma significativa, testimonianza filmata di Davide Rondoni, presidente del Comitato per gli ottocento anni di San Francesco. Ha pronunciato una battuta degna di riflessione: il segreto dell’arte è nella sproporzione. Che potrebbe sembrare una bestialità, se Rondoni non avesse aggiunto: [sproporzione] la nostra… con la vita, col mistero, col mondo. Da un poeta non ci si poteva aspettare una definizione più alta del necessario equilibrio che domina l’arte. Partendo sempre da un disequilibrio. Il nostro.

(Foto Sandro Allegrini)