INVIATO CITTADINO Disseccata la vena che alimentava la Fonte di San Francesco?

Disseccata la vena che alimentava la Fonte di San Francesco?

Qui il Poverello sostò nel 1202. Per dissetarsi e lavarsi le ferite prima di essere incarcerato a Perugia, sotto la loggia dei Lanari, preso come ostaggio nella battaglia di Collestrada.

La fonte era alimentata da una sorgente che forniva acqua in discesa dalla collina soprastante. Era quella che noi chiamiamo una vena, proveniente dalla collina superiore di Montevile. Zona che, non a caso, era definita “strada delle vene”.

Il prezioso liquido veniva utilizzato per scopi alimentari dagli abitanti del posto. Ma lo si usava anche per l’irrigazione di orti e giardini. Da anni non era più potabile per inquinamento da colibatteri.

Un intervento di restauro è stato eseguito dal Comune di Perugia nel 2015. È consistito nella ripulitura delle tre conchiglie, del vascone di decantazione dell’acqua, del pavimento in mattoni e della parete cui è addossata la fonte.

Oggi le tre fontanelle sono a secco. Mentre la “canellina” lì vicino è collegata all’acquedotto e l’acqua è pertanto potabile.

La fonte è stata restaurata grazie alle donazioni pervenute tramite l’Art Bonus ed erogate da vari mecenati.

Ora ci si chiede come mai l’acqua non sgorghi più. Ne giunge un lieve flusso verso la vasca di decantazione. Più nulla nelle bocche.

È necessario un intervento utile a chiarire e riportare, nei limiti del possibile, a normalità.

Forse non è lontano dal vero chi ipotizza che la deviazione del corso della vena superficiale possa essere stata determinata da qualche evento sismico, anche di non grave entità, come quello recentemente registrato nel nostro territorio.