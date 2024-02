INVIATO CITTADINO Diamo giusta e degna sepoltura ad Ascanio della Corgna

La Cappella di San Francesco al Prato. La famiglia Della Corgna aveva, nella chiesa di S. Francesco al Prato di Perugia, una cappella di famiglia, con cripta, dedicata a S. Andrea apostolo.

Era ubicata lungo il braccio destro del transetto, fatta costruire dalla stessa famiglia nel 1562 su disegno del Vignola.

Affreschi e decorazioni. Gli affreschi furono realizzati dal pittore Giovambattista Ingoni.

La proposta di recupero. Il club intestato al nome e alla memoria del condottiero pagherebbe il restauro di quattro affreschi (quelli dei 4 evangelisti).

E il sarcofago, di cui proponiamo il progetto in esclusiva. È offerta anche la realizzazione di un sarcofago per le spoglie di Ascanio, da collocare nella cappella.

La scoperta di Cialini. Risale al 2019, dopo l’individuazione e l’autentificazione delle spoglie, il proposito di dare una giusta sepoltura al condottiero.

La conferenza “rivelatrice” del dott. Gianfranco Cialini, presidente del Lions club Corciano Ascanio della Corgna. In Castiglione del Lago ha trattato della creazione di un club Lions intitolato ad Ascanio della Corgna. Ma anche del ritrovamento e identificazione delle sue spoglie fino alla loro sepoltura, dopo aver scoperto due suoi ritratti sconosciuti e la probabile causa della morte.

Cialini, che già era stato presidente e socio del Lions Club Trasimeno, è meritatamente considerato il massimo esperto delle vicende di Ascanio e famiglia.

La data di nascita del condottiero. Nel libro “Lo Stato di Castiglione del Lago e i della Corgna” (1972), l’autrice Donati Guerrieri (anche Wikipedia) riporta la data 1514, mentre l’ articolo della Treccani della prof.ssa Irene Fasi Polverini riporta la data 1516. Ed è la seconda quella giusta. La data del 1516 sarà confermata in seguito dall’iscrizione riportata sulla tela del ritratto di Ascanio, esistente nel palazzo comunale di Panicale. Come pure nell’illustrazione della sua armatura, conservata nel museo di Vienna Kunsthistorisches Museum.

I resti mortali. Sono state compiute ricerche storico-archivistiche per ritrovare le sue spoglie delle quali si era persa traccia.

Documenti, sepoltura. Nella pubblicazione del 1786, Francesco Modestini, descrivendo la chiesa di S. Francesco al Prato, parla della cripta ove si trovano 7 sarcofaghi: Ascanio, Laura (sorella), Diomede (nipote) e moglie, Ascanio II…

Dopo l’Unità d’ Italia avviene la confisca del convento di S. Francesco al Prato e seguente trasformazione in deposito, la stessa sorte toccata alla Chiesa di S. Bevignate...

Si era persa memoria di dove fossero finiti i resti mortali della famiglia Della Corgna. Alcuni dicevano che fossero stati conferiti al cimitero civico e quindi dispersi.

La lapide del Sepolcro della Corgna nella chiesa di S. Francesco. Riscoperta e sue vicissitudini.

Trasferita allo Studium. Dopo l’unità d’Italia, la lapide era stata conferita al museo dell’Università, insieme ad altre lapidi, dal professor Oscar Scalvanti nel 1900, salvandole dalla distruzione (venivano utilizzate per ricoprire le fogne!).

L’iscrizione. La lapide aveva la seguente iscrizione SEPULCRUM DUCUM CORNEUM S. e suscitò diversi equivoci [dissipati dalle ricerche di Cialini].

Le scansioni cronologiche delle ricerche.

- 2013 ritrovamento, nella sacrestia della chiesa di S. Francesco al Prato, di 9 cassette contenenti i resti mortali della famiglia Della Corgna con Servizio Rai e conferenza stampa in Regione. Il Modestini parlava di 7 sarcofaghi. Di chi saranno le due spoglie in più?

- 2014 richiesta dal parte del Lions Club al Comune di Perugia per poter identificare le spoglie.

- 2014 sommaria ricognizione fatta da altri senza alcun risultato…

- 2018 Autorizzazione del Comune di Perugia alla ricognizione.

- 2018 inizio ricognizione equipe medico-legale sotto la supervisione del prof. Mauro Bacci, direttore dell’ Istituto di Medicina Legale dell’Università di Perugia. Trasferimento delle cassette al cimitero monumentale per l’esame.

- 2018 ritrovamento al Museo di Vienna dell’Armatura di Ascanio Della Corgna. L’ armatura di Ascanio era stata portata nel suo castello di Ambrass in Austria da parte di Ferdinando II di Asburgo insieme ad altri cimeli di eroi della battaglia di Lepanto e agli inizi dell’800 traferita a Vienna. Si riveleranno in seguito fondamentali le misure dell’armatura per identificare le spoglie di Ascanio.

- 2019 Relazione finale equipe medico-legale con identificazione delle spoglie di Ascanio, Diomede, Laura, Ascanio II.

- 2022 Ritrovamento Armamentarium Heroicum del Catalogo a stampa dei ritratti degli eroi della battaglia di Lepanto e non solo, pubblicato nel 1601, appartenuti all’arciduca Ferdinando II, dove sono i ritratti di Ascanio e di Astorre II Baglioni, tutti con biografia.

- 2022 Ritrovamento Ritratto di Ascanio di cui si ignorava l’esistenza (al Museo di Vienna).

- 2022 Ritrovamento Ritratto di Ascanio della Corgna al Comune di Panicale.

Le ipotesi sulla morte. Nel frattempo sono state avanzate ipotesi sulla morte di Ascanio (realizzato anche un Servizio Rai). Non sarebbe deceduto per cause naturali (polmonite), ma a seguito di un colpo di archibugio ricevuto nella Battaglia di Lepanto il cui segno compare nell’armatura (con rilevate fratture alle costole, versamento pleurico e morte dopo 40 giorni…).

È del 2022 il Progetto Sepoltura di Ascanio con apposizione del Sarcofago nella cappella Della Corgna e restauro di 4 affreschi del pittore Giovan Battista Ingoni, commissionati da Ascanio e dal fratello Cardinale Fulvio, e che si trovano nella cappella medesima.

Lo stato dell’arte del progetto e l’aumento dei costi. Sappiamo che il progetto è all’esame della Soprintendenza. Nel frattempo i costi sono aumentati del 30X100

La comunicazione delle scoperte. Le varie fasi dei ritrovamenti sono state portate a conoscenza dei mass media attraverso conferenze: Perugia, Castiglione del Lago, Torgiano, Panicale…

Ora non resta che dare seguito all’esecuzione del progetto. Si spera: in tempi… non biblici.

(Foto esclusive Gianfranco Cialini)