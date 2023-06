INVIATO CITTADINO Dialetto, patrimonio da tutelare

Posizione che risale ad almeno una trentina di anni fa.

Quando Umberto Bossi prospettò l’ora di dialetto nelle scuole.

Rilanciano, in terza commissione dell’Assemblea legislativa, i consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli della Lega.

L’obiettivo di riconoscere e valorizzare le identità culturali, linguistiche e antropologiche delle comunità umbre è materia che dovrebbe trovare ampia condivisione.

Perché il dialetto non è di destra né di sinistra.

E la proposta, che prevede anche la costituzione del “Comitato tecnico dei dialetti dell’Umbria”, è tutt’altro che peregrina.

Peraltro l’Umbria vanta una tradizione di studi che fanno capo alla figura di Francesco Alessandro Ugolini e del suo allievo Giovanni Moretti che del dialetto fu il più persuaso corifeo.

Il suo Dizionario del dialetto magionese costituisce una pietra miliare di repertorio linguistico dialettologico. Per quantità, scientificità di approccio e trascrizione grafica di una fonetica assai complessa.

“Chi parla solo dialetto è un ignorante. Chi parla dialetto e italiano è… bilingue”. Lo sosteneva, provocatoriamente, e motivatamente, Giovanni Moretti, della cui stima e amicizia mi sono onorato.

Studiarlo a fondo. Non si tratta solo di parlarlo, il dialetto, ma di studiarlo come riflessione sulla lingua e su noi stessi che di questo strumento siamo espressione.

L’ Accademia del Dónca, presidio di peruginità. Posso ben dirlo, avendo fondato, una quindicina di anni fa, la perugina Accademia del Dónca il cui scopo consisteva appunto nella tutela e salvaguardia del nostro profilo linguistico e antropologico.

Decine e decine di pubblicazioni uscite dalla factory dell’Officina del Dialetto per i tipi di Morlacchi editore… e non solo. Abbiamo dato la stura a una proluvie di libri, spesso di valore. Realizzato centinaia di incontri su temi di carattere identitario. Ecco perché la proposta ci piace.

Non solo “dialetto per diletto”. Ma anche percorso di formazione. Con riferimento a temi di forte caratura identitaria: storia cittadina, personaggi da ascrivere tra i nomina sacra perusina, risorse e patrimonio irrinunciabili.

Dialetto, non vernacolo. È una vecchia discussione. Che ricorda come il termine “vernacolo” discenda dal latino verna, indicante lo schiavetto nato in casa (vedi Orazio!). Gli si può volere bene, ma per gentile concessione. Il dialetto rivendica invece rispetto e dignità.

Dialetto che merita gli sia riconosciuto lo statuto di lingua. Esistendo una letteratura che abbraccia i diversi versanti: prosa, poesia, musica, teatro. E dunque lingua vera e propria. Anche se non perfettamente normata con grammatiche e sintassi.

Il coinvolgimento delle scuole. La proposta contempla anche la realizzazione di progetti didattici nelle scuole: cosa che abbiamo perseguito stabilmente negli anni e con ampie adesioni.

È per questo che rispondiamo positivamente a questa idea che anche altre forze politiche sapranno certamente fare propria.