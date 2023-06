INVIATO CITTADINO Deruta-Perugia, in viaggio sulle ali della Musica Barocca.

In compagnia dell’Accademia Amsterdam, sotto i riflettori con Onno Verschoor (Direttore artistico e fiati barocchi), Antonio Magarelli (canto e direzione ensemble), con la partecipazione della violinista Azusa Onishi e Luca Franceschelli, con Nicole De Beer (flauti diritti barocchi e moderni), Elizabeth Sener-Janse (oboe moderno).

Siamo nel Salone Umbri ed Etruschi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, dove ad introdurre l’evento è la direttrice Maria Angela Turchetti.

Titolo della Kermesse “Da Maia a Venere” musica da camera barocca di compositori femminili o intorno al tema “La figura femminile nella musica barocca”. In sintonia con la mostra “La via Lattea. Maternità ed infanzia dall’antichità alla collezione Bellucci, aperta dal 20 dicembre 2022 e tuttora in atto.

Un programma sofisticato con vari step per introdurre adeguatamente i brani. Nello spirito e nella logica di una scuola di livello.

L’Accademia è stata fondata da Onno Verschoor nel 1990 e si è distinta per la qualità dei concerti e dei progetti, oltre che nelle collaborazioni con cori da camera e Compagnie di danza.

L’Abbiamo seguita nel Festival di Solomeo del 2006 in cui fu protagonista di una sofisticata performance.

Dall’estate del 2010 l’Accademia Amsterdam organizza un corso annuale estivo. Si tengono regolarmente corsi di musica, ma anche di cucina e arti visive con ammirevole continuità.